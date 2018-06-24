ЧМ-2018. Группа G. 2-й тур. Англия разгромила Панаму

Сборная Англии разгромила с крупным счетом сборную Панамы. Эта победа стала для англичан рекордной на международных турнирах.

Группа G . 2-й тур.

АНГЛИЯ — ПАНАМА — 6:1 (5:0).

Нижний Новгород. 24 июня.

Стадион «Нижний Новгород». 43319 зрителей

Судья: Геад Гриша (Египет).

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Магуайр, Триппьер (Роуз, 70), Янг, Хендерсон, Лингард (Делф, 63) Лофтус-Чик, Стерлинг, Кейн (Варди, 63).

Панама: Пенедо, Мурильо, Дэвис, Р. Торрес, Эскобар, Гомес (Балой, 69), Барсенас (Арройо 69), Годой (Авила, 62), Х. Родригес, Купер, Перес.

Голы: 1:0 — Стоунсз (8), 2:0 — Кейн (22- с пенальти), 3:0 — Лингард (36), 4:0 — Стоунз (40), 5:0 — Кейн (45- с пенальти), 6:0 — Кейн (62), 6:1 — Балой (78).

Предупреждения: Купер (10), Лофтус-Чик (23), Эскобар (45), Мурильо (72).

12 (7) удары (в створ) 8 (2)

14 фолы 13

3 угловые 2

3 офсайды 0

58 % владения мячом 42

Уже в первом тайме болельщики увидели 5 голов. И все они влетели в ворота сборной Панамы. Дубль оформил Кейн, забив два гола с пенальти, и Стоунз, для которого эти голы стали дебютными за сборную Англии. А также до перерыва отличиться шикарным голом смог Лингард, пробив обводящим ударом в дальний угол. Во втором тайме голевое избиение Панамы продолжилось. Кейн, забил свой 3-й гол в матче, став лучшим бомбардиром ЧМ. Но все же панамцам удался гол престижа. Балой в падении оправил мяч в сетку ворот сборной Англии, замкнув подачу со штрафного. Таким образом, став автором исторического гола панамцев на мундиале.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»