ЧМ-2018. Группа G. 1-й тур. Бельгия уверенно расправилась с Панамой

Автор: Юлия Древова 0

В первом матче группы G приняли участие сборные Бельгии и Панамы. «Красным дьяволам» удалось поразить ворота голкипера Панамы трижды. 

ЧМ-2018. 1-й тур.
БЕЛЬГИЯ — ПАНАМА — 3:0 (0:0).
Сочи. 18 июня.
Стадион «Фишт». 42300 зрителей
Судья: Жанни Сиказве (Замбия)
Бельгия: Куртуа, Вертонген, Алдервейрелд, Боята, Феррейра-Карраско (Дембеле, 74), Витсель (Шадли, 90), де Брюйне, Менье, Эден Азар, Мертенс (Торган Азар, 83), Лукаку.
Панама: Пенедо, Мурильо, Роман Торрес, Эскобар, Дэвис, Гомес, Барсенас (Диас, 63), Купер, Годой, Родригес (Габриэль Торрес, 63), Перес (Техада, 73).

Голы: 1:0 — Мертенс (47), 2:0 — Лукаку (60), 3:0 — Лукаку (75).
Предупреждения: Менье (14), Дэвис (18), Барсенас (45), Купер (49), Мурильо (51), Годой (57), Вертонген (59), де Брюйне (88)

15 (6) удары (в створ) 6 (2)
17 фолы 18
угловые 3
офсайды 2
62 % владения мячом 38

Расписание и результаты всех матчей группового этапа ЧМ-2018

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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