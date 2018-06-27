ЧМ-2018. Группа F. 3-й тур. Сборная Германии проиграла Южной Корее и покинула ЧМ

В заключительном туре группы F сборная Германии потерпела сенсационное поражение от Южной Кореи. Действующие чемпионы мира досрочно покидают турнир.
Группа F. 3-й тур.
ЮЖНАЯ КОРЕЯ — ГЕРМАНИЯ — 2:0 (0:0)
Казань. 27 июня.
Стадион «Казань Арена». 41835 зрителей.
Судья: Марк Гейгер (США).
Южная Корея: Чо Хен У, Ли Ен, Юн Ен Сон, Ким Ен Гвон, Хон Чхоль, Ли Джэ Сон, Чон У Ен, Чан Хен Су, Мун Сон Мин (Чу Се Чон, 69), Сон Хын Мин, Ку Чжа Чол (Хван Хи Чан, 56; Ко Е Хан, 79).
Германия: Нойер, Хектор (Брандт, 78), Зюле, Хуммельс, Киммих, Кроос, Хедира (Гомес, 58), Ройс, Озил, Горетцка (Мюллер, 63), Вернер.
Гол: 1:0 — Ким Ен Гвон (90), 2:0 — Сон Хын Мин (90).
Предупреждения: Чо У Ен (9), Ли Джэ Сон (23), Мун Сон Мин (48), Сон Хын Мин (65).
10 (5) удары (в створ) 18 (6)
16 фолы 7
3 угловые 9
0 офсайды 1
30 % владения мячом 70
Источник: Еженедельник «Футбол»
Фото: Global Look Press