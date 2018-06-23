ЧМ-2018. Группа F. 2-й тур. Мексика побеждает Южную Корею

Мексика победила Южную Корею. Команда почти обеспечила себе плей-офф.

ЧМ-2018. 2-й тур.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ — МЕКСИКА — 1:2 (0:1).

Ростов. 23 июня.

Стадион «Ростов Арена». 44190 зрителей

Судья: Милорад Мажич ( Сербия)

Южная Корея: Чжо Хен У, Ким Ен Гвон, Чжан Хен Су, Ли Ен, Мун Сон Мин (Чжон У Ен, 77), Ким Мин У (Хон Чхоль, 84), Ки Сон Ен, Чжу Се Чжон (Ли Сын У, 64), Ли Чжэ Сон, Хван Хи Чхан, Сон Хын Мин.

Мексика: Очоа, Морено, Сальседо, Альварес, Лайюн, Эррера, Гальярдо, Вела (дос Сантос, 77), Гуардадо (Маркес, 68), Лосано (Корона, 71), Эрнандес.

Голы: 0:1 – Вела (26), 0:2 Эрнандес (66), 1:2 – Сон Хын Мин (90)

Предупреждения: Ким Ен Гвон (58), Ли Ен (63), Ли Сын У (72), Чжон У Ен (80).



11 (5) удары (в створ) 11 (5)

21 фолы 7

7 угловые 5

42 % владения мячом 58

Сборная Мексики одержала победу над Южной Кореей в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу мексиканцев. В середине первого тайма Карлос Вела открыл счет, реализовав пенальти, а на 66-й минуте Хавьер Эрнандес забил второй гол Мексики. В концовке корейцы отыграли один мяч усилиями Сон Хын Мина. Сборная Мексики набрала 6 очков и возглавляет группу F, но окончательно не обеспечила себе место в плей-офф ЧМ. У Южной Кореи ноль баллов по итогам двух туров.

Фото: FIFA

Источник: Еженедельник «Футбол»