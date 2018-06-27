ЧМ-2018. Группа E. 3-й тур. Швейцария сыграла вничью с Коста-Рикой и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018

Сегодня в Нижнем Новгороде встречались сборная Швейцарии и сборная Коста-Рики. Команды сыграли вничью, а швейцарцы вышли в плей-офф со второго места.
Группа E. 3-й тур
ШВЕЙЦАРИЯ — КОСТА-РИКА — 2:2 (1:0)
Нижний Новгород. 27 июня.
Стадион «Нижний Новгород». 43319 зрителей.
Судья: Клеман Турпен (Франция).
Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Шер, Аканджи, Родригес, Джака, Бехрами (Закария 60), Шакири (Ланг, 81), Джемаили, Эмболо, Гавранович (Дрмич 69).
Коста-Рика: Навас, Уостон, Гонсалес, Акоста, Гусман (Асофейфа, 90), Борхес, Овьедо, Колиндрес (Уоллас, 81), Гамбоа (Смит 90), Руис, Кэмпбелл.
Голы: 1:0 — Джемаили (31), 1:1 — Уостон (56), 2:1 — Дрмич (90), 2:2 — Зоммер (90, автогол).
Незабитый пенальти: Руис (90, перекладина).
Предупреждения: Гамбоа (11), Кэмпбелл (29), Лихтштайнер (37), Закариа (75), Шер (83), Уостон (88).
12 (3) удары (в створ) 13 (6)
9 фолы 14
6 угловые 5
1 офсайды 1
60 % владения мячом 40
Эта встреча не решала ничего для сборной Коста-Рики, ведь они уже покинули турнир, а вот для Швейцарии этот матч решал абсолютно все. Команде Владимира Петковича нужна была только победа, либо проигрыш сборной Сербии в параллельном матче. Произошло только второе. Но матч вышел крайне интересным. Уже на 31-й минуте Блерим Джемаили вывел свою сборную вперед, и команда ушла на перерыв с минимальным перевесом. А вот во втором тайме Коста-Рика сумела дать отпор. На 51-й минуте Кендалл Уостон сравнял счет. Однако в самом конце матча Йосип Дрмич забил, казалось бы, победный гол, но на 92-й минуте арбитр встречи Клеман Турпен назначил пенальти, который не смог реализовать Брайан Руис, но вратарь швейцарцев Ян Зоммер допустил ошибку и отправил мяч в свои ворота. Матч завершен — 2:2. Сборная Швейцарии выходит в 1/8 финала чемпионата мира, где встретиться со сборной Швеции.
Источник: еженедельник «Футбол»
Фото: Global Look Press