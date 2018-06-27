ЧМ-2018. Группа E. 3-й тур. Швейцария сыграла вничью с Коста-Рикой и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018

Сегодня в Нижнем Новгороде встречались сборная Швейцарии и сборная Коста-Рики. Команды сыграли вничью, а швейцарцы вышли в плей-офф со второго места.

Группа E. 3-й тур

ШВЕЙЦАРИЯ — КОСТА-РИКА — 2:2 (1:0)

Нижний Новгород. 27 июня.

Стадион «Нижний Новгород». 43319 зрителей.

Судья: Клеман Турпен (Франция).

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Шер, Аканджи, Родригес, Джака, Бехрами (Закария 60), Шакири (Ланг, 81), Джемаили, Эмболо, Гавранович (Дрмич 69).

Коста-Рика: Навас, Уостон, Гонсалес, Акоста, Гусман (Асофейфа, 90), Борхес, Овьедо, Колиндрес (Уоллас, 81), Гамбоа (Смит 90), Руис, Кэмпбелл.

Голы: 1:0 — Джемаили (31), 1:1 — Уостон (56), 2:1 — Дрмич (90), 2:2 — Зоммер (90, автогол).

Незабитый пенальти: Руис (90, перекладина).

Предупреждения: Гамбоа (11), Кэмпбелл (29), Лихтштайнер (37), Закариа (75), Шер (83), Уостон (88).

12 (3) удары (в створ) 13 (6)

9 фолы 14

6 угловые 5

1 офсайды 1

60 % владения мячом 40

Эта встреча не решала ничего для сборной Коста-Рики, ведь они уже покинули турнир, а вот для Швейцарии этот матч решал абсолютно все. Команде Владимира Петковича нужна была только победа, либо проигрыш сборной Сербии в параллельном матче. Произошло только второе. Но матч вышел крайне интересным. Уже на 31-й минуте Блерим Джемаили вывел свою сборную вперед, и команда ушла на перерыв с минимальным перевесом. А вот во втором тайме Коста-Рика сумела дать отпор. На 51-й минуте Кендалл Уостон сравнял счет. Однако в самом конце матча Йосип Дрмич забил, казалось бы, победный гол, но на 92-й минуте арбитр встречи Клеман Турпен назначил пенальти, который не смог реализовать Брайан Руис, но вратарь швейцарцев Ян Зоммер допустил ошибку и отправил мяч в свои ворота. Матч завершен — 2:2. Сборная Швейцарии выходит в 1/8 финала чемпионата мира, где встретиться со сборной Швеции.

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press