ЧМ-2018. Группа E. 3-й тур. Бразилия побеждает и идет дальше. А Сербия едет домой

Бразилия выиграла у Сербии. И вышла в плей-офф ЧМ
Группа E. 3-й тур.
СЕРБИЯ — БРАЗИЛИЯ — 0:2 (0:1).
Москва. 27 июня.
Стадион «Спартак». 44190 зрителей
Судья: Алиреза Фагани (Иран).
Сербия: Стойкович, Рукавина, Коларов, Миленкович, Велькович , Матич, Тадич, Милинкович-Савич, Костич (Радоньич, 82), Митрович (Йович 89), Ляйич (Живкович, 75).
Бразилия: Алиссон, Фагнер, Марсело (Филипе Луис, 10), Тиаго Силва, Миранда, Каземиро, Паулиньо (Фернандиньо, 66), Коутиньо (Аугусто, 80), Виллиан, Жезус, Неймар.
Голы: 0:1 — Паулиньо (36). 0:2 — Тиаго Силва (68).
Предупреждения: Ляйич (33), Матич (48), Митрович (70).
10 (1) удары (в створ) 13 (6)
13 фолы 7
5 угловые 9
2 офсайды 4
44 % владения мячом 56
Уже на 10-ой минуте матча сборная Бразилии была вынуждена сделать замену. Марсело получил травму и его место на поле занял Филипе Луис. Однако бразильцев это не сломило и в концовке первого тайма они открыли счет. Коутиньо сделал заброс в штрафную, и Паулиньо, убежав от защитников, перекинул мяч через вратаря. Во втором тайме сербы были очень близки, чтобы сравнять счет. Но вместо этого вновь забили бразильцы. Неймар выполнил подачу с углового, и Тиаго Силва головой отправил мяч в сетку ворот сборной Сербии. В итоге эта победа позволила сборной Бразилии выйти в плей-офф с первого места в группе.
Фото: FIFA
Источник: Еженедельник «Футбол»