ЧМ-2018. Группа E. 3-й тур. Бразилия побеждает и идет дальше. А Сербия едет домой

Бразилия выиграла у Сербии. И вышла в плей-офф ЧМ

Группа E. 3-й тур.

СЕРБИЯ — БРАЗИЛИЯ — 0:2 (0:1).

Москва. 27 июня.

Стадион «Спартак». 44190 зрителей

Судья: Алиреза Фагани (Иран).

Сербия: Стойкович, Рукавина, Коларов, Миленкович, Велькович , Матич, Тадич, Милинкович-Савич, Костич (Радоньич, 82), Митрович (Йович 89), Ляйич (Живкович, 75).

Бразилия: Алиссон, Фагнер, Марсело (Филипе Луис, 10), Тиаго Силва, Миранда, Каземиро, Паулиньо (Фернандиньо, 66), Коутиньо (Аугусто, 80), Виллиан, Жезус, Неймар.

Голы: 0:1 — Паулиньо (36). 0:2 — Тиаго Силва (68).

Предупреждения: Ляйич (33), Матич (48), Митрович (70).

10 (1) удары (в створ) 13 (6)

13 фолы 7

5 угловые 9

2 офсайды 4

44 % владения мячом 56

Уже на 10-ой минуте матча сборная Бразилии была вынуждена сделать замену. Марсело получил травму и его место на поле занял Филипе Луис. Однако бразильцев это не сломило и в концовке первого тайма они открыли счет. Коутиньо сделал заброс в штрафную, и Паулиньо, убежав от защитников, перекинул мяч через вратаря. Во втором тайме сербы были очень близки, чтобы сравнять счет. Но вместо этого вновь забили бразильцы. Неймар выполнил подачу с углового, и Тиаго Силва головой отправил мяч в сетку ворот сборной Сербии. В итоге эта победа позволила сборной Бразилии выйти в плей-офф с первого места в группе.

Фото: FIFA

Источник: Еженедельник «Футбол»