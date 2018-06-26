ЧМ-2018. Группа D. 3-й тур. Аргентина выходит в плей-офф чемпионата мира

Аргентина победила Нигерию. Победный гол на счету Рохо.

Группа D. 3-й тур.

НИГЕРИЯ — АРГЕНТИНА — 1:2 (0:1).

Санкт-Петербург . 26 июня.

Стадион «Санкт-Петербург». 64 468 зрителей

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

Нигерия: Узохо, Идову, Омеруо (Ивоби, 90) Балогун, Трост-Эконг, Ндиди, Мозес, Этебо, Оби Микел, Ихеаначо (Игало, 46), Муса (Нванкво, 90).

Аргентина: Армани, Меркадо, Тальяфико (Агуэро, 80), Отаменди, Рохо, Маскерано, Банега, Перес (Павон, 61), Ди Мария (Месса. 72), Игуаин, Месси.

Голы: 0:1 – Месси (14), 1:1 – Мозес (50 – с пенальти), 1:2 – Рохо (86).

Предупреждения: Балогун (32), Маскерано (49), Банега (64), Оби Микел (90), Месси (90).

9 (3) удары (в створ) 8 (4)

20 фолы 15

3 угловые 5

0 офсайды 2

35 % владения мячом 65

Если для выхода из группы нигерийцев устраивала и ничья, то аргентинцам нужна была только победа. И чтобы достичь желаемого результата главный тренер «бело-голубых» Хорхе Сампаоли сделал несколько перестановок в стартовом составе. В том числе, оставив на скамейке запасных Серхио Агуэро. Но это не помешало аргентинцам забить быстрый гол. Банега сделал заброс в штрафную площадь, Месси подобрал мяч, на скорости ушел от защитника и мощно пробил в дальний угол. Лео мог оформить дубль еще до перерыва, опасно пробив со штрафного. Но голкипер сборной Нигерии Узохо спас свою команду. Во втором тайме нигерийцы смогли сравнять счет. Мозес хладнокровно реализовал пенальти, разведя мяч и вратаря по разным углам. Но за 4 минуты до конца встречи сборная Аргентины смогла выйти вперед. Великолепный гол забил Рохо, замкнув навес с фланга.

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»