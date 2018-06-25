ЧМ-2018. Группа A. 3-й тур. Россия проигрывает Уругваю и выходит в плей-офф со второго места

В матче Уругвай – Россия определился победитель группы A. Сделав весомый задел в первом тайме, южноамериканцы уверенно довели игру до победы.

ЧМ-2018.Группа A. 3-й тур

УРУГВАЙ —— РОССИЯ 3:0 (2:0)

Самара. 25 июня.

Стадион «Самара Арена». 41970 зрителей/

Судья: Дьедиу Маланг (Сенегал).

Уругвай: Муслера, Коатес, Годин, Касерес, Лаксальт, Нандес (Родригес, 73), Торрейра, Бентанкур (де Арраскаэта, 63), Весино, Суарес, Кавани (Гомес, 90).

Россия: Акинфеев, Смольников, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Газинский (Кузяев, 46), Зобнин, Самедов, Ал. Миранчук (Смолов, 60), Черышев (Фернандес, 38), Дзюба.

Голы: 1:0 — Суарес (10), 2:0 – Черышев (23 – в свои ворота), 3:0 — Кавани (90).

Предупреждения: Газинский (9), Смольников (28), Бентанкур (59).

Удаление: Смольников (36).

19 (13) удары (в створ) 3 (2)

17 фолы 18

4 угловые 2

0 офсайды 2

58 % владения мячом 42

Уругвай и Россия в очной встрече определяли победителя квартета А. Встреча началась с быстрого гола – Луис Суарес пробил со штрафного в угол ворот Акинфеева – 1:0. А в середине первого тайма мяч после удаар Лаксальта срикошетил об Черышева и второй раз влетел в ворота сборной России. Кроме того на 38-й минуте Игорь Смольников получил вторую желтую карточку и досрочно покинул поле. Во второй половине усеченная сборная России попыталась перевернуть игру, но уругвайцы уверенно оборонялись, а Артем Дзюба не реализовал верный момент — не попав по воротам из центра штрафной. На 90-й минуте Эдинсон Кавани оказался первым на добивании, установив крупный счет в матче. Итоговые 3:0 сделали «селесте» победителем группы. Россияне вышли в плей-офф со второго места. Соперники обеих команд определятся после матчей в группе В.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»