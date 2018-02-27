ЧМ-2018. Болельщики смогут пройти на матчи с наркотиками при наличии рецепта

Болельщики смогут пройти на матчи чемпионата мира по футболу в России с наркотическими и психотропными препаратами, если будут иметь при себе рецепт от врача. Подлинность документа будут проверять сотрудники силовых структур.

Отмечается, что данная процедура регламентирована на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В частности, приехать можно с марихуаной, кокаином и амфетамином, если их использование подтверждено в медицинских целях.

По правилам FIFA как россияне, так и иностранцы могут взять с собой на стадион до семи наименований лекарственных препаратов, но не более одной упаковки каждого, если другой объем не предусмотрен рецептом.

Иностранцы имеют право ввезти в Россию несколько сотен запрещенных в стране препаратов.

Фото: Global Look Press

Источник: Известия