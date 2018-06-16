ЧМ-2018. 1-й тур. Сборная Франции победила Австралию с помощью двух голов, засчитанных с применением видео-технологий

Сборная Франции переиграла национальную команду Австралии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Встреча завершилась со счетом 2:1.

ЧМ-2018. 1-й тур.

ФРАНЦИЯ — АВСТРАЛИЯ — 2:1 (0:0)

Казань. 16 июня.

Стадион «Казань Арена». 41 279 зрителей.

Судья: Андрес Кунья (Уругвай).

Франция: Льорис, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Умтити, Толиссо (Матюиди, 78), Канте, Погба, Дембеле (Фекир, 70), Гризманн (Жиру, 70), Мбаппе.

Австралия: Райан, Сэйнсбери, Бехич, Рисдон, Миллиган, Лекки, Единак, Муй, Рогич (Ирвайн, 72), Круз (Арзани, 84), Нэббаут (Юрич, 64).

Голы: 1:0 – Гризманн (58, с пенальти) 1:1 – Единак (62, с пенальти), 2:1 – Погба (80)

Предупреждения: Лекки (13), Рисдон (57), Толиссо (76), Бехич (87).

13 (3) удары (в створ) 5 (5)

16 фолы 19

5 угловые 1

1 офсайды 3

55 % владения мячом 45

В составе сборной Франции отличился Антуан Гризманн, который реализовал пенальти на 58-й минуте после того, как судья впервые в истории ЧМ обратился к видеопросмотру. На 80-й минуте мяч после касания Поля Погба пересек линию ворот. Судья также засчитал взятие ворот после подсказки системы фиксации гола.

У австралийцев также с пенальти отличился Миле Единак (62-я минута).

В следующем матче французские футболисты сыграют с командой Перу, а австралийские — с Данией. Встречи пройдут 21 июня.

Фото: официальный твиттер сборной Испании

Источник: Еженедельник «Футбол»