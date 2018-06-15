ЧМ-2018. 1-й тур. Иран вырвал победу у Марокко благодаря автоголу

В третьем матче ЧМ встречались сборные Марокко и Ирана. Иранцы вырвали победу на последних минутах благодаря автоголу.

ЧМ-2018. 1-й тур.

МАРОККО — ИРАН — 0:1 (0:0).

Санкт-Петербург. 15 июня.

Стадион « Санкт-Петербург ». 27015 зрителей

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция)

Марокко: Мохамеди, Эль-Ахмади, Бенатия, Хакими, Бельханда, Зиеш, Харит (да Кошта, 82), Буссуфа, Амрабат (Амрабат, 76), Саисс, Эль-Кааби (Бухаддуз, 77).

Иран: Бейранванд, Пуралиганджи, Чешми, Резаян, Шоджаеи (Тареми, 68), Хаджсафи, Амири, Эбрахими (Хоссейни, 80), Джаханбахш (Годдос, 85), Азмун, Ансарифард.

Гол: 0:1 — Бухаддуз. (90, в свои ворота).

Предупреждение: Шоджаеи (10), Эль-Ахмади (34), Джаханбахш (47).

9 (3) удары (в створ) 9 (3)

22 фолы 14

5 угловые 2

0 офсайды 0

68 % владения мячом 32

. В группе “В” Марокко и Иран сыграли первый матч на ЧМ-2018. Иран и Марокко показали красивый и цепкий футбол с множеством моментов. Увы, до последних минут ни один из шансов не смогли реализовать игроки обеих команд, сообщает корреспондент ToDay News Ufa. У Сердара Азмуна было пару опасных моментов, которые ему не удалось реализовать. За 10 минут до окончания игры Марокко едва не вырвал победу, спас голкипер Ирана. В добавленное время Иран одержал победу, благодаря автоголу юного мараканца Бухаддуза.

Фото: FIFA

Источник: Еженедельник «Футбол»