ЧМ-2018. 1-й тур. Иран вырвал победу у Марокко благодаря автоголу

В третьем матче ЧМ встречались сборные Марокко и Ирана. Иранцы вырвали победу на последних минутах благодаря автоголу.
ЧМ-2018. 1-й тур.
МАРОККО — ИРАН — 0:1 (0:0).
Санкт-Петербург. 15 июня.
Стадион « Санкт-Петербург ». 27015 зрителей
Судья: Джюнейт Чакыр (Турция)
Марокко: Мохамеди, Эль-Ахмади, Бенатия, Хакими, Бельханда, Зиеш, Харит (да Кошта, 82), Буссуфа, Амрабат (Амрабат, 76), Саисс, Эль-Кааби (Бухаддуз, 77).
Иран: Бейранванд, Пуралиганджи, Чешми, Резаян, Шоджаеи (Тареми, 68), Хаджсафи, Амири, Эбрахими (Хоссейни, 80), Джаханбахш (Годдос, 85), Азмун, Ансарифард.
Гол: 0:1 — Бухаддуз. (90, в свои ворота).
Предупреждение: Шоджаеи (10), Эль-Ахмади (34), Джаханбахш (47).
9 (3) удары (в створ) 9 (3)
22 фолы 14
5 угловые 2
0 офсайды 0
68 % владения мячом 32
. В группе “В” Марокко и Иран сыграли первый матч на ЧМ-2018. Иран и Марокко показали красивый и цепкий футбол с множеством моментов. Увы, до последних минут ни один из шансов не смогли реализовать игроки обеих команд, сообщает корреспондент ToDay News Ufa. У Сердара Азмуна было пару опасных моментов, которые ему не удалось реализовать. За 10 минут до окончания игры Марокко едва не вырвал победу, спас голкипер Ирана. В добавленное время Иран одержал победу, благодаря автоголу юного мараканца Бухаддуза.
Фото: FIFA
Источник: Еженедельник «Футбол»