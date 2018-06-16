ЧМ-2018. 1-й тур. Дания одолела Перу

Сборная Дании победила сборную Перу. Куэва не реализовал пенальти.

ЧМ-2018. 1-й тур.

ПЕРУ — ДАНИЯ — 0:1 (0:0)

Саранск. 16 июня.

Стадион «Мордовия Арена». 40 502 зрителя

Судья: Бакари Папа Гассама (Гамбия).

Перу: Гальесе, Адвинкула, Рамос, Трауко, Родригес, Тапиа (Акино, 87), Куэва, Йотун, Флорес (Герреро, 62), Каррильо, Фарфан (Руидиас, 85).

Дания: Шмейхель, Далсгор, Кьер, Квист (Шоне, 36), Кристенсен (Йоргенсен, 81), Делейни, Систо (Брайтвайт, 67), Поульсен, Йоргенсен, Эриксен, Ларсен.

Гол: 0:1 – Поульсен (59).

Предупреждения: Ренато Тапиа (38), Делейни (86), Поульсен (90).

Нереализованный пенальти: Куэва (45 – выше ворот).

12 (6) удары (в створ) 8 (3)

10 фолы 17

3 угловые 7

5 офсайды 3

49 % владения мячом 51

Первый тайм прошел под девизом перуанцев. Они владели мячом, и были очень близки, чтобы открыть счет. Но самый подходящий момент для гола упустил Куэва. Полузащитник не смог реализовать пенальти, пробив выше ворот. После перерыва сборная Дании стала играть более уверенно и смогла забить гол. Скандинавы убежали в быструю контратаку в 3 в 3, и Поульсен, ворвавшись в штрафную, пробил в ближний угол. В итоге, этот гол и стал победным.

Фото: официальный твиттер сборной Перу

Источник: Еженедельник «Футбол»