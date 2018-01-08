ЧМ-2018. 1/8 финала. Швеция минимально побеждает Швейцарию

Сборная Швеции обыграла сборную Швейцарии в матче 1/8 финала ЧМ-2018. Победу скандинавам принес Эмиль Форсберг.
ЧМ-2018. 1/8 финала
ШВЕЦИЯ — ШВЕЙЦАРИЯ — 1:0 (0:0)
Санкт-Петербург. 3 июля.
Стадион «Санкт-Петербург Арена». 64042 зрителей.
Судья: Дамир Скомина (Словения).
Швеция: Ольсен, Линделеф, Аугустинссон, Люстиг (Крафт, 82), Гранквист, Классон, Свенссон, Экдаль, Форсберг (Ольссон, 82), Берг (Телин, 90), Тойвонен.
Швейцария: Зоммер, Джуру, Родригес, Ланг, Аканджи, Бехрами, Джака, Джемаили (Сеферович, 73), Шакири, Цубер (Эмболо, 73), Дрмич.
Гол: 1:0 — Форсберг (66).
Предупреждения: Люстиг (31), Бехрами (61), Джака (68).
Удаление: Ланг (90).
10 (5) удары (в створ) 8 (3)
11 фолы 13
3 угловые 11
1 офсайды 0
33 % владения мячом 67
Игра Швеции и Швейцарии не подарила болельщикам много голов и опасных моментов. Команды будто боялись друг друга. В первом тайме моментов практически не было, а ход игры напоминал матч между Данией и Францией, где случилась единственная пока нулевая ничья на чемпионате. Швейцария была чуть активнее, но плохая реализация не позволила альпийцам открыть счет. В остальном же, казалось, что команды изначально договорились сыграть основное время в ничью и перевести игру в дополнительное время или серию пенальти. Но во второй половине встречи скорости возросли. У обеих команд появились моменты, а игра перестала смотреться нулевой. Но не покидало ощущение того, что матч идет до первого гола. Его забила Швеция — отличился Форсберг в середине тайма, хорошо пробив издали. Мяч залетел в ворота не без помощи рикошета. Уже в компенсированное время «желто-синие» могли увеличить преимущество. Арбитр встречи Дамир Скомина сначала назначил пенальти, но после просмотра видеоповтора изменил свое решение. На итоговом результате это никак не сказалось — шведы не забили, одержав минимальную победу.
Фото: FIFA
Источник: еженедельник «Футбол»