ЧМ-2018. 1/8 финала. Швеция минимально побеждает Швейцарию

Сборная Швеции обыграла сборную Швейцарии в матче 1/8 финала ЧМ-2018. Победу скандинавам принес Эмиль Форсберг.

ЧМ-2018. 1/8 финала

ШВЕЦИЯ — ШВЕЙЦАРИЯ — 1:0 (0:0)

Санкт-Петербург. 3 июля.

Стадион «Санкт-Петербург Арена». 64042 зрителей.

Судья: Дамир Скомина (Словения).

Швеция: Ольсен, Линделеф, Аугустинссон, Люстиг (Крафт, 82), Гранквист, Классон, Свенссон, Экдаль, Форсберг (Ольссон, 82), Берг (Телин, 90), Тойвонен.

Швейцария: Зоммер, Джуру, Родригес, Ланг, Аканджи, Бехрами, Джака, Джемаили (Сеферович, 73), Шакири, Цубер (Эмболо, 73), Дрмич.

Гол: 1:0 — Форсберг (66).

Предупреждения: Люстиг (31), Бехрами (61), Джака (68).

Удаление: Ланг (90).

10 (5) удары (в створ) 8 (3)

11 фолы 13

3 угловые 11

1 офсайды 0

33 % владения мячом 67

Игра Швеции и Швейцарии не подарила болельщикам много голов и опасных моментов. Команды будто боялись друг друга. В первом тайме моментов практически не было, а ход игры напоминал матч между Данией и Францией, где случилась единственная пока нулевая ничья на чемпионате. Швейцария была чуть активнее, но плохая реализация не позволила альпийцам открыть счет. В остальном же, казалось, что команды изначально договорились сыграть основное время в ничью и перевести игру в дополнительное время или серию пенальти. Но во второй половине встречи скорости возросли. У обеих команд появились моменты, а игра перестала смотреться нулевой. Но не покидало ощущение того, что матч идет до первого гола. Его забила Швеция — отличился Форсберг в середине тайма, хорошо пробив издали. Мяч залетел в ворота не без помощи рикошета. Уже в компенсированное время «желто-синие» могли увеличить преимущество. Арбитр встречи Дамир Скомина сначала назначил пенальти, но после просмотра видеоповтора изменил свое решение. На итоговом результате это никак не сказалось — шведы не забили, одержав минимальную победу.

Фото: FIFA

Источник: еженедельник «Футбол»