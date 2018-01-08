ЧМ-2018. 1/8 финала. Сборная Англии в серии пенальти побеждает сборную Колумбии

Англия обыгрывает Колумбию. Решающий пенальти реализовал Дайер.

ЧМ-2018. 1/8 финала

Колумбия — Англия — 1:1 (0:0, 3:4 — по пенальти)

Москва. 3 июля.

Стадион «Спартак». 44190 зрителей.

Судья: Марк Гейгер (США).

Колумбия: Оспина, Ариас (Сапата, 116 ), Мина, Д. Санчес, Мохика, К. Санчес (Урибе, 79), Барриос, Кинтеро (Муриэль, 88), Лерма (Бакка, 61), Куадрадо, Фалькао.

Англия: Пикфорд, Уолкер (Рэшфорд, 113), Стоунз, Магуайр, Триппьер, Хендерсон, Лингард, Алли (Дайер, 81), Янг (Роуз, 102), Стерлинг (Варди, 88), Кейн.

Голы: 0:1 — Кейн (56- с пенальти), 1:1 — Мина (90).

Предупреждения: Барриос (41), Ариас (52), К. Санчес (54), Хендерсон (56), Фалькао (63), Бакка (64), Лингард (69). Куадрадо (118).

Серия пенальти: 1:0 – Фалькао, 1:1 – Кейн, 2:1 – Куадрадо , 2:2 – Рэшфорд, 3:2 – Муриэль, 3:2 – Хендерсон (вратарь), 3:2 –Урибе (перекладина), 3:3 – Триппьер, 3:3 – Бакка (вратарь), 3:4 – Дайер.

14 (4) удары (в створ) 16 (2)

23 фолы 13

2 угловые 7

1 офсайды 2

48 % владения мячом 52

Первый тайм выдался малособытийным, в плане голевых моментов. И запомнился лишь потасовками футболистов. Во втором тайме игра преобразилась, и зрители наконец-таки увидели забитые голы. Открыл счет Кейн, реализовав пенальти. Но уже в добавочное время сборная Колумбии смогла сравнять счет. Куадрадо выполнил подачу с углового, и Мина выпрыгнув выше всех, вколотил мяч в сетку! В дополнительное время обе сборные были близки, чтобы поставить точку в матче, Но в итоге все пришлось решать в серии 11-метровых. Где сильнее оказались англичане.

Фото: FIFA

Источник: Еженедельник «Футбол»