ЧМ-2018. 1/8 финала. Россия — Испания — 1:1, по пен. 4:3

Сегодня состоялся матч 1/8 финала между сборными России и Испании. Победив по пенальти, россияне вышли в четвертьфинал ЧМ впервые в истории.

Сборная России празднует успех! Что творилось в раздевалке нашей команды

3:4 — Яго Аспас не забивает! Россия в четвертьфинале!!

3:4 — Черышев!!

3:3 — Рамос.

2:3 — Головин!

2:2 -ВЗЯЛ! Акинфеев отбил удар Коке.

2:2 — Сергей Игнашевич развел де Хеа и мяч по углам.

2:1 — Жерар Пике.

1:1 — Смолов точен!

1:0 — Иньеста забивает первый пенальти

Дополнительно время матча завершено — нас ждет серия пенальти.

120 — Удар Родриго из-за штрафной — Акинфеев фиксирует мяч.

117 — Сборная России отодвинула игру от ворот. Федор Смолов заработал угловой.

114 — Жерар Пике упал в штрафной после единоборства с Игнашевичем. Арбитр вновь не нашел повода для пенальти.

113 — Марио Фернандес не позволил Иньесте заработать угловой, а после обратился к трибунам за поддержкой.

112 — Родриго вновь врывался в штрафную — Гранат остановил проход испанского форварда.

109 — Игорь Акинфеев отражает удар Родриго с правого угла вратарской — после защитники вынесли мяч из штрафной.

107 — Удар Иньесты блокировал защитник — мяч зафиксировал Акинфеев.

Завершился первый дополнительный тайм.

105 — После подачи с левого угла штрафной, Жерар Пике бил головой с линии вратарской — Игорь Акинфеев надежен.

97 — Сборная России воспользовалась правом на четвертую замену в овертайме. Ерохин вышел вместо Кузяева.

91 — Началось дополнительное время.

Звучит свисток судьи — команды ждут два дополнительных тайма.

90 — К основному времени матча добавлено 4 минуты.

89 — Подача Иско привела к угловому у ворот сборной России.

85 — Опасная атака Испании. После удара Иньесты россиян спас Игорь Акинфеев.

82 — После подачи углового в штрафной сборной России случилась спорная ситуация, однако арбитр не стал прибегать к помощи видеоповтора.

82 — Напряжение в матче достигает апогея. У Ильи Кутепова свело ноги.

75 — На матче присутствуют 78011 зрителей.

71 — Роман Зобнин получает желтую карточку.

67 — Замена у Испании — Андрес Иньеста вышел вместо Давида Сильвы.

65 — Станислав Черчесов освежает атаку — вместо Артема Дзюбы на поле появился Федор Смолов.

61 — Замена у сборной России — вместо Самедова на поле появляется Денис Черышев.

57 — Иско ворвался в штрафную сборной России по левому флангу — защитники перевели мяч на угловой.

51 — Опасный момент у Испании. После подачи Коке, Диего Коста пробил головой выше ворот.

46 — Стартовал второй тайм.

Первый тайм завершен. У нас пока ничья — 1:1.

45 — К первому тайму добавлено 2 минуты.

45 — Диего Коста ворвался в штрафную — Игорь Акинфеев был надежен в ближнем углу.

42 — Гоооол!!! Давид де Хеа прыгнул в правый угол, а форвард сборной России послал мяч в левый. 1:1

41 — Пенальти бьет Артем Дзюба.

39 — Угловой у ворот Испании. После подачи в правого фланга Жерар Пике играет рукой. Пенальти!

36 — Затяжная атака сборной России завершилась ударом Головина из штрафной — мяч прошел в полуметре от штанги.

25 — Испанцы уверенно владеют мячом. Сборная России пытается встречать их высоким прессингом.

14 — Дальний удар Зобнина из-за штрафной пришелся выше ворот.

11 — Подача Начо с правого угла штрафной нашла Серхио Рамоса на линии вратарской — Испания повела 1:0. Это автогол — мяч влетел в ворота от ноги Сергея Игнашевича.

2 — Прорыв Головина по правому флангу привел к первому угловому.

1 — Матч начался!

16:30 — А вот и состав нашего сегодняшнего соперника

🚨 OFICIAL | ¡ONCE DE ESPAÑA! ¡Estos son los elegidos! Queremos sentir tu aliento en Moscú, tu apoyo… ¡No importan los kilómetros!

¡CONTAMOS CONTIGO!💪🏻 ¡VAMOS, ESPAÑA!💪🏻🇪🇸#HagamosQueOcurra #Rusia2018 pic.twitter.com/LBSJFuOwwH — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) July 1, 2018

16:25 — Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о предстоящем матче России и Испании в 1/8 финала ЧМ-2018. По его мнению, если футболисты сборной России смогут сохранить концентрацию до конца матча, то все может сложиться в нашу пользу.

– Я не удивлен игрой сборной России в группе. Саудовская Аравия – слабая команда, Египет слишком сильно зависит от Салаха. Травма, полученная в финале Лиги чемпионов, лишила Египет многого. Матч с Уругваем – такое случается.

Что меня удивило – это манера, в которой сборная России вышла из группы. Я не ждал такой убедительной игры и восьми забитых голов.

– Как можно охарактеризовать поражение от Уругвая?

– Оно случилось в нужный момент. Оно вернуло с небес на землю и команду, и болельщиков. В какой-то момент все начали думать, что Россия – едва ли не сильнейшая команда на турнире. Тот факт, что такой болезненный нокаут случился перед плей-офф, заставит команду поработать над ошибками и выжать максимум из матча 1/8.

– Каково соотношение шансов?

– Я бы сказал: 60 на 40 в пользу Испании. Они сильнее и опытнее, они привыкли играть на таком уровне. Но невозможно предсказать, что может случиться за 90 минут. Можно доминировать весь тайм и облажаться в концовке.

Аргентина, играя с Нигерией, контролировала матч, ненадолго расслабилась и пропустила. Они чуть не упустили победу.

Нужно сыграть компактно, хорошо отзащищаться и надеяться, что все сложится удачно, – сказал Карпин. (TMW)

16:12 — футболисты сборной России уже на стадионе

15:49 — объвлен состав сборной России на матч с Испанией

15:12 — сборная России выехала на игру

14:40 — Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил шансы сборной России в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании.

«Уверен, что Россия выиграет у Испании со счетом 2:1. Дело в том, что мы уже настолько изучили стиль игры, стратегию и состав испанской сборной, что полностью знаем, как против них бороться»

14:28 — раздевалка готова к приезду сборной России

13:45 — Испанское издание Marca в преддверии матча сборной Испании с Россией в 1/8 финала ЧМ-2018 кратко описало 11 игроков предполагаемого стартового состава российской команды.

«Акинфеев. Далёк от своего уровня, но в России он номер один.

Марио Фернандес. Что-то вроде Маркоса Алонсо… на правом фланге.

Кутепов. Мощный центральный защитник, который выделяется хорошей игрой на втором этаже.

Игнашевич. Вернулся в 38 лет, когда двое получили травмы.

Жирков. По-прежнему словно носит перчатку на левой ноге.

Газинский. „Трактор“, забивший первый гол чемпионата мира.

Зобнин. Входит в число главных открытий на сегодняшний день.

Самедов. „Заводила“ трёх четвертей поля в атаке.

Головин. Травма Дзагоева помогла ему ярко засиять на небосклоне.

Черышев. Главный бомбардир сборной начинал чемпионат мира на скамейке запасных.

Дзюба. „Башня“, за которую держится вертикальный футбол Черчесова», — пишет Marca. (Marca)

13:32 — Букмекеры оценили шансы сборной России в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией

Букмекеры предлагают поставить на победу России за 6.25. Шансы Испании на победу оценены коэффициентом 1.60. Поставить на ничью после 90 минут можно за 3.75.

Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.15, а на ТМ 2,5 гола — за 1.65.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.20. Победа сборной Испании всухую оценивается в 2.30.

Победа Испании по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.45. Самый вероятный счёт — победа Испании (5.75) и ничья 0:0 (7.00).

Наиболее вероятные авторы голов — Диего Коста (2.10), Родриго Морено и Яго Аспас (по 2.40).

Проход Испании идёт за 1.25, а проход России — за 3.80. («Рейтинг Букмекеров»)

13:23 — Трехкратный призер Олимпийских игр в санном спорте Альберт Демченко надеется, что сборная России по футболу обыграет Испанию в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

«Матч с испанцами будет очень тяжелым, потому что соперник очень трудный. Но настрой оптимистичный, у меня есть надежда, что сыграем вничью и сможем победить по пенальти.

Все будет зависеть от того, с каким настроем футболисты выйдут на игру. Если с жестким настроем, то могут побороться.

Сборную Испании можно обыграть только за счет физики, за счет постоянного прессинга и создания голевых моментов. Начинать прессинг надо с вратаря испанцев и продолжать на их половине поля и не пропускать быстрых контратак, четко действуя в средней и на своей половине поля», – сказал Демченко. (Р-Спорт)

13:00 — Отец полузащитника сборной России Алана Дзагоева Тарел заявил, что его сын полностью восстановился и готов к матчу 1/8 финала против сборной Испании.

«Алан сейчас чувствует себя хорошо, я только прилетел с Москвы, виделся с ним.

Сказал мне, что выйдет на поле в матче со сборной Испании, если не в основном составе, то на замену. Он находится в хорошем расположении духа и очень хочет играть», = сказал Дзагоев-старший.

Дзагоев получил травму задней поверхности бедра в матче первого тура группового этапа с Саудовской Аравией. (ТАСС)

12:54 — Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала футбольного ЧМ-2018 между Россией и Испанией.

«Чемпионат мира по футболу я, конечно, смотрю. Даже женщины, и те смотрят. Желаю нашим футболистам только успеха, чтобы играли коллективно против Испании. Обязательно буду смотреть игру.

У нас нет ни Криштиану Роналду, ни Месси, но мы верим в нашу команду. Испания, конечно, хороша, давайте будем объективны. Давайте посмотрим на их технику владения мячом. Я рукой даже не могу так отдать мяч партнеру, а испанцы ногой через метров 50 отдают точную передачу.

Я очень хочу, чтобы сборная России победила испанцев и прошла дальше, все-таки это домашний чемпионат мира. Надо побеждать испанцев, чтобы хотя бы последующие десять лет мы могли гордиться своим футболом.

Я прекрасно понимаю Станислава Черчесова: он идет от игры к игре, не делает громких заявлений. А на чемпионате мира ведь уровень команд все выше и выше», – сказал Трефилов. (Р-Спорт)

12:24 –Дзюба: «Каждый в сборной России должен будет умереть на поле в матче с Испанией»

Нападающий сборной России Артём Дзюба поделился ожиданиями от матча с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018.

«Каждый из нас должен будет умереть на поле. На 95 минут, 100 минут, сколько будет. Нужно будет вывернуть себя наизнанку, но чтобы был этот командный дух. В футболе, чем он и прекрасен, в определённый день любая команда может обыграть любую. Если мы все выйдем и сыграем не на свой максимум, а на 200-300 %, верю, что у нас будет шанс на исторический момент.

Будет очень тяжело, нужно будет терпеть, сохранять спокойствие и физически чувствовать себя хорошо. Главное – обернуть всю поддержку и эмоции в результат, показать неимоверную самоотдачу. Надеюсь, что футбольный бог будет за нас. Будет неплохо, если и госпожа удача будет за нас», – сказал Дзюба. (Официальный сайт ФИФА)

12:20 – Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о шансах сборной России обыграть Испанию в 1/8 финала ЧМ-2018: «Думаю, у сборной России есть шансы победить испанцев в 1/8 финала. Разумеется, для этого необходим правильный настрой, максимальные концентрация и отдача. Но всё это у российских футболистов есть», — сказал Массимо Каррера. (RT на русском)

12:04 – Дирекция ЧМ-2018 разрешила проносить зонты на матч Испания – Россия в «Лужниках» из-за погодных условий. На территорию стадиона разрешено проносить любые зонты, за исключением зонтов-тростей. Ограничения сняты и для Фестиваля болельщиков в Москве. Обычно, по правилам ФИФА, на стадион и в фан-зону запрещено проносить зонты длиннее 25 сантиметров. (Welcome2018.com)

11:40 – Защитник сборной Испании Жерар Пике получил травму на тренировке в «Лужниках» и поставил под вопрос свое участие в игре. Сообщается, что накануне испанцы провели занятие, где Пике получил повреждение левой лодыжки. 31-летний футболист досрочно завершил тренировку и обратился докторам за помощью. (Mirror)

11:30 – Дельфин-оракул Ванда из Сочи предсказал победу сборной России в предстоящей игре. Животному нужно было выбрать между двумя мячами, на которых были написаны названия команд. Ванда принесла мяч с надписью «Россия». Днем ранее выдра-оракул по имени Гарри предвосхитила победу испанской сборной. (Матч ТВ)

11:00 – Футболисты сборной России записали видеообращение к болельщикам перед матчем с Испанией. Слово держали Роман Зобнин, Юрий Газинский, Денис Черышев и Илья Кутепов. (Официальный сайт РФС)

Фото: Сергей Дроняев

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