ЧМ-2018. 1/8 финала. Кавани выводит Уругвай в четвертьфинал

Уругвай обыграл Португалию. Дубль оформил Кавани.

ЧМ-2018. 1/8 финала.

Уругвай — Португалия — 2:1 (1:0).

Сочи. 30 июня.

Стадион «Фишт». 44287 зрителей

Судья: Сесар Рамос (Мексика).

Уругвай: Муслера, Касерес, Хименес, Годин, Лаксальт, Весино, Бентанкур (Родригес, 63), Торрейра, Нандес (Санчес, 81), Суарес, Кавани (Стуани, 74).

Португалия: Патрисиу, Рикарду Перейра , Пепе, Фонте, Геррейру, В. Карвалью, Мариу, (Фернандеш, 85), Анриен Силва (Куарежма, 65), Б Силва, Роналду, Гедеш (Андре Силва, 74).

Голы: 1:0 — Кавани (7), 1:1 — Пепе (55), 2:1 — Кавани (62).

Предупреждение: Роналду (90).

6 (3) удары (в створ) 20 (5)

13 фолы 13

2 угловые 10

0 офсайды 1

39 % владения мячом 61

Это была первая игра двух сборных на официальном уровне. Уругвайцы смогли забить быстрый гол. Суарес выполнил подачу на дальнюю штангу, и Кавани классно выпрыгнув, головой отправил мяч в сетку. Португальцы после гола оккупировали штрафную соперника, но забить гол до перерыва у них не получилось. Во втором тайме сборная Португалии продолжила свой атакующий натиск. И все-таки плотная оборона уругвайцев дала трещину. Разыграв угловой, Геррейру навесил в штрафную, и Пепе опередив защитников латиноамериканской команды, сравнял счет. Но радость португальцев была не долгой. Спустя 7 минут Уругвай снова вышел вперед. Дубль оформил Кавани, здорова пробил прямо в девятку одним касанием. Таким образом, этот гол стал победным.

Фото: FIFA

Источник: Еженедельник «Футбол»