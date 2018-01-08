ЧМ-2018. 1/8 финала. Бразилия благодаря Неймару побеждает Мексику. И выходит в четвертьфинал

Бразилия одолела Мексику. Неймар забил гол и отдал результативную передачу.

ЧМ-2018. 1/8 финала.

БРАЗИЛИЯ — МЕКСИКА — 2:0 (0:0).

Самара. 2 июля.

Стадион «Самара Арена». 41970 зрителей

Судья: Джанлука Рокки (Италия).

Бразилия: Алиссон, Фагнер, Тиаго Силва, Миранда, Каземиро, Филипе Луис, Коутиньо (Фирмино, 86), Паулиньо (Фернандиньо, 80), Виллиан (Маркиньос, 90), Жезус, Неймар.

Мексика: Очоа, Айяла, Сальседо, Маркес (Лаюн, 46), Гальярдо, Эррера, Гуардадо, Альварес (Д. дос Сантос, 55), Лосано, Вела, Эрнандес (Хименес, 60).

Голы: 1:0 — Неймар (51), 2:0 — Фирмино (88).

Предупреждение: Альварес (38), Филипе Луис (43), Эррера (55), Каземиро (60), Сальседо (77), Гуардадо (90).

21 (10) удары (в створ) 12 (1)

6 фолы 18

8 угловые 7

0 офсайды 2

46 % владения мячом 54

Последний раз обе сборные встречались на групповом этапе ЧМ-2014. И тогда, не смотря на обильное количество голевых моментов, матч завершился нулевой ничьей. В этот раз сборная Бразилии и сборная Мексики не стали нарушать традиции, и вновь продемонстрировали очень открытый и атакующий футбол. Но зрители смогли увидеть голы только во втором тайме. Открыли счет кудесники мяча. Виллиан прорвался в штрафную мексиканцев и выполнил прострел вдоль ворот, который замкнул Неймар. А в концовке встречи бразильцы удвоили свое преимущество. Неймар выйдя один на один с Очоа, выполнил передачу на Фирмино, который распечатал уже пустые ворота.

Фото: FIFA

Источник: Еженедельник «Футбол»