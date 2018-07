ЧМ-2018. 1/4 финала. Россия – Хорватия — 1:1, доп. вр. 1:1, по пен. — 3:4. Как это было

Сборная России уступила четвертьфинале ЧМ-2018 Хорватии в серии пенальти. Матч проходил на стадионе «Фишт» в Сочи. Главные события встречи — в нашем онлайне.

В полуфинале чемпионата мира-2018 встречаются:

10 июля. 21:00. Санкт-Петербург. Франция — Бельгия

11 июля. 21:00. Москва. Лужники. Хорватия — Англия

And then, there was four…

TUE: #FRABEL

WED: #CROENG #WorldCup pic.twitter.com/a9q9bNx9oe

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) July 7, 2018