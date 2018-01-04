ЧМ-2018. 1/4 финала. Россия – Хорватия — 1:1, доп. вр. 1:1, по пен. — 3:4. Как это было

Сборная России уступила четвертьфинале ЧМ-2018 Хорватии в серии пенальти. Матч проходил на стадионе «Фишт» в Сочи. Главные события встречи — в нашем онлайне.

В полуфинале чемпионата мира-2018 встречаются:

10 июля. 21:00. Санкт-Петербург. Франция — Бельгия

11 июля. 21:00. Москва. Лужники. Хорватия — Англия

Спасибо, сборная России!

К сожалению, в серии пенальти удача оказалась не на нашей стороне. Мы покидаем @FIFAWorldCup , но мы сделали все, что могли. #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/3NVsK0Dnbt — Сборная России (@TeamRussia) July 7, 2018

3:4 — Ракитич

3:3 — Кузяев

2:3 — Вида

2:2 — Игнашевич

1:2 — Модрич

1:1 — Марио Фернандес (мимо)

1:1 — Ковачич (вратарь)

1:1 — Дзагоев

0:1 — Брозович

0:0 — Смолов (вратарь)

Субашич первым встает в ворота. Первым бьет Смолов.

Идет выбор ворот, в которые бить послематчевые пенальти.

Дополнительное время истекло. Россия — Хорватия — 2:2. Теперь серия одиннадцатиметровых!

120-я минута. Быстрая атака сборной России. Длинный пас Газинского, мяч не дошел до Смолова. Ответ хорватов. Потеря. Ответ россиян. Потеря. Пошла игра на встречных курсах.

118-я минута. Смолов прессингует, в подкате выбивает мяч. Россия атакует: Зобнин дальний удар. Субашич в падении ловит мяч.

113-я минута. Защитник хорватов играет рукой на подступах к штрафной. Стандарт в пользу нашей команды. Дзагоев у мяча. Подача! Гол! Марио Фернандес! Урааааа!

Еще раз: это быыыыл гоооол!!!!! 2:2!!!!!!

Марио Фернандес!!!!!!! pic.twitter.com/dIId42w19W — Сборная России (@TeamRussia) July 7, 2018

110-я минута. Модрич исполняет подачу со штрафного. Мяч у Акинфеева, который начинает атаку сборной России и зарабатывает угловой. Подача. Кузяев первый на подборе, бьет, попадает прямо в Субашича.

109-я минута. Газинский получил желтую карточку за фол на Манджукиче.

107-я минута. Модрич ускорился и подобрал мяч в безнадежной ситуации. Но мяч в итоге у сборной России.

106-я минута. Второй дополнительный тайм стартовал.

105-я минута. 2 минуты добавлено к первому дополнительному тайму.

103-я минута. Россия подает два угловых подряд. Ерохин выигрывает борьбу, но мяч летит мимо.

102-я минута. Головина меняет Дзагоев.

100-я минута. Хорватия забивает гол. Вида бьет головой, мяч попадает в Чорлуку, а потом летит в угол — 1:2.

98-я минута. Контратака сборной России. Головин отдает пас Смолову, тот врывается в штрафную, но не успевает к мячу.

96-я минута. Врсалько покидает поле. Его пока не меняют, оказывают помощь. Замена. Вместо Врсалько вышел Чорлука.

91-я минута. Первый дополнительный тайм начался.

Основное время матча закончилось вничью 1:1. Теперь впереди 2 дополнительных тайма по 15 минут каждый.

Статистика. Россия — Хорватия (1:1): владение мячом в % 35 на 65. Удары (в створ): 6 (3) — 10 (2). Угловые: 2 — 7. Фолы: 15 — 12.

90-я минута. Хорватия в атаке. Кутепов остановил в штрафной Кутепова. Угловой. Второй угловой. Модрич простреливает в штрафную. Опять Кутепов отбивает. Соперник давит изо всех сил. Фернандес выиграл борьбу. Арбитр компенсировал 5 минут к основному времени матча. Смолов удар в ближний угол с острого угла. Субашич отбил.

89-я минута. Вратарь Субашич получил травму. Замен в основное время у хорватов больше нет. Четвертая замена у каждой команды по новым правилам будет в дополнительное время.

86-я минута. Ерохин отбивает мяч головой на угловой. Подача. Удар головой — мимо. Замена: Крамарича заменил Ковачич.

84-я минута. Головин готовится выполнить штрафной. Подача — защитники хорватов выносят мяч.

82-я минута. Напряжение в игре нарастает.

79-я минута. Дзюба покидает поле. Его меняет Газинский.

78-я минута. Зобнин остановил в центре поля Модрича.

75-я минута. Очень опасная атака хорватов. Модрич пошел вперед и только самоотверженная игра наших футболистов спасла сборную России.

72-я минута. Дзюба заработал штрафной в центре поля. Мяч после этого задержался сборной России. Фернандес подает в штрафную, Ерохин бьет головой. Выше ворот.

67-я минута. Замена в сборной России. Черышев уходит, выходит Смолов. Наша команда перестроилась на игру в два форварда. Ерохин теперь будет играть слева. Головин под нападающими.

65-я минута. Хорваты прижали россиян к своей штрафной. Мяч после прострела Манджукича в штрафную вынес Игнашевич.

62-я минута. Дзюба бил после розыгрыша углового. Мяч прилетел прямо в руки Субашичу. Манджукич столкнулся с Ловреном и травмировался. Замена в составе хорватов: вместо Перишича вышел Брозович

60-я минута. Штанга спасает наши ворота после удара Перишича. Хорваты запутали оборону россиян. Перишич бил наверняка в пустой угол. Повезло.

57-я минута. Дальний удар Ребича. Сильно выше ворот.

56-я минута. Россияне убегали в атаку, но хорваты отобрали мяч и организовали контратаку 5 в 5. Наши защитники справились.

53-я минута. Замена в составе сборной России. Ерохин вместо Самедова.

53-я минута. Хорватия меняет направления атак. Наша команда пытается наладить контригру, пока не очень получается. Врсалько получил травму в столкновении с Черышевым.

52-я минута. Крамарич бьет через себя в падении. Мяч у Акинфеева.

49-я минута. Соперник усилил давление. Станислав Черчесов призывает свою команду вернуть концентрацию!

47-я минута. Хорватия устремляется в атаку правым флангом, где Врсалько рвется вперед.

46-я минута. Судья дал свисток к началу второй половины встречи.

Первый тайм завершен. Счет ничейный. На эффектный гол Черышева, которому ассистировал Дзюба, точным ударом ответил Крамарич.

Статистика. Россия — Хорватия (1:1): владение мячом в % 35 на 65. Удары (в створ): 6 (2) — 7 (1). Угловые: 1 — 3. Фолы: 10 — 5.

45-я минута. Добавлено 2 минуты к основному времени первого тайма.

41-я минута. Судья из Бразилии фиксирует фол в атаке на Ловрене со стороны Дзюбы.

39-я минута. Хорватия сравнивает счет. Крамарич головой отправил мяч в ворота Акинфеева с пяти метров. Передачу ему отдал Манджукич.

38-я минута. Самедов пробросил мяч между ног Стриничу на правом фланге. Хорват схватил нашего полузащитника за майку. Желтая карточка.

35-я минута. Дзюба зарабатывает очередной штрафной. Желтая — Ловрену. Кутепов — подача в штрафную, Игнашевич выигрывает мяч и наносит удар — выше ворот.

33-я минута. Угловой удар у ворот Акинфеева. Подача Модрича. Дзюба помогает вынести мяч, но хорваты пытаются закрепиться на нашей половине поля.

30-я минута. Черышев наносит сумасшедший удар в самую «девятку»! Гооооооооол!!!!! 1:0!!!!! Наша сборная повела в счете! Ура! Какой классный гол. Суперкласс!

27-я минута. Чувствуется, что матч очень важный. Огромное напряжение передается от футболистам — трибунам. Врсалько сильно простреливает по диагонали на Перишича, который бьет головой в падении. Мимо.

25-я минута. Наша команда владеет мячом на своей половине поля, а потом следует длинная передача на Дзюбу, который цепляется за мяч, скидывая его на вторую линию атаки.

22-я минута. Россияне при любой возможности пытаются отодвинуть игру подальше от своих ворот. Идет тактическая борьба.

19-я минута. Игра успокоилась. Хорваты атакуют то правым флангом через Врсалько, то левым через Стринича. Мяч у Акинфеева, он выносит мяч, начиная атаку.

15-я минута. Ребича сбивают на подступах к штрафной, метрах в 23-х от ворот Акинфеева, ближе к левому флангу атаки хорватов. Наши выстраивают стенку. Три футболиста в ней. Ракитич перекидывает мяч и черерз стенку и через перекладину — выше ворот метров на десять.

13-я минута. Мяч опять у хорватов. Прострел Врсалько низом. Защитники разобрались и бросили в прорыв Дзюбу. Атака завершилась навесов Самедова в штрафную, но борьбу там выиграли хорваты.

10-я минута. Фернандес накрывает Перишича. Угловой. Модрич делает подачу на ближнюю штангу. Наша сборная выходит в контратаку. У Головина мяч отнимают. Ребич развернул Зобнина, сделал пас на правый фланг, оттуда последовал прострел, но наши защитники внимательны.

8-я минута. Наши футболисты очень высоко прессингуют. Однако Хорватия переводит мяч в центр поля. Здесь наш соперник закрепляется. Вся игра идет через Модрича и Ракитича. Игнашевич перекрывает прострел Манджукича в штрафную.

6-я минута. Ребич в штрафной сборной России. Прострел. Акинфеев переводит мяч на угловой. После подачи вновь Ребич бьет головой после скидки Ловрена. Выше ворот.

5-я минута. Темп матча невысок. На поле идет борьба. Дзюба упускает мяч за пределы поля. Потом тоже самое делают хорваты. Вновь атака нашей команды и удар Черышева. Угловой. Подача в штрафную. Хорватия выносит мяч. Игра разбита на эпизоды.

2-я минута. Сборная России агрессивно начала игру, наши футболисты активно прессингуют хорватов. Головин отдает пас Дзюбе, тот бросает в прорыв Черышева. Его удар накрывает защитник соперника.

1-я минута. Матч начался!

20:58 — На трибунах все звезды болеют за Россию.

Криштиану и Лео сегодня за Россию 😂#RUSCRO pic.twitter.com/SVjfPecIsO — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 7, 2018

21:56 — Звучат национальные гимны двух стран.

20:55 — Команды выходят на поле. Судья матча Сандро Мейра Рикки из Бразилии. На ЧМ-2018 он уже отработал две встречи: Хорватия — Нигерия (2:0) и Дания — Франция (0:0).

20:50 — Россия встречалась с Хорватией три раза. Баланс встреч выглядит так: поражение в товарищеском матче 1:3 — в 2015 году, а до этого две ничьи 0:0 в квалификации Евро-2008.

20:38 — Тактическая схема сборной России выглядит так:

20:28 — «Сильные эмоции сборной России и показанная ей игра позволяют говорить, что мы расцениваем наши шансы как 50 на 50», — считает легенда хорватского футбола Давор Шукер.

20:10 — Состав сборной Хорватии!

20:05 — «Болейте, пожалуйста, за нас. Это нас окрыляет. Мы это чувствуем. Даже когда сложно, все равно нас ноги несут», – сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов (Первый канал).

19:57 — Состав сборной России!

19:38 — Пресс-центр замер в ожидании матча Россия — Хорватия.

19:33 — Англия выиграла 2:0 и ждет соперника по полуфиналу. Россия уже на стадионе в Сочи. Проверяет поле.

18:37 — Англия ведет 2:0. Гол на счету Деле Алли. А в раздевалке сборной России уже 100 % готовность. Все майки разложены.

17:45 — В матче Швеция — Англия заканчивается первый тайм, счет 0:1. Гол забил Гарри Магуайр. Головой поразил ворота после подачи углового. Победитель этого матча попадет в полуфинале на победителя пары Россия — Хорватия.

17:00 — Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович поделилась ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира — 2018 с Россией и рассказала, почему предпочитает смотреть футбол на трибунах с обычными болельщиками.

«Мне нравится быть простой фанаткой, потому что когда я болею, мне хочется себя вести немного не так, как это принято в VIP-ложе. Сегодня я смогу надеть футболку сборной Хорватии на матче с Россией. В последний раз мы с другом купили билеты и наслаждались каждой секундой матча.

Также мы смотрели в фан-зоне игру России с Испанией и праздновали победу хозяев турнира. Думаю, у России отличная команда, я желаю ей удачи. Но пускай победит сильнейший, и я думаю, что это будет Хорватия», — сказала Грабар-Китарович (RT на русском).

16:20 — Мэр Казани Ильсур Метшин в ходе субботнего совещания в исполкоме города заявил, что в Казани начинают делать граффити с капитаном сборной Хорватии полузащитником Лукой Модричем на удачу сборной России в преддверии матча 1/4 финала ЧМ-2018.

Ранее на стене дома около одного из отелей Казани, в котором базируются команды на время ЧМ-2018, к граффити Криштиану Роналду после Кубка конфедераций – 2017 были добавлены изображения с Лионелем Месси и Неймаром. Команды этих трех футболистов вылетели с турнира, не добравшись до полуфинала.

«Не повезло сборной Португалии с Роналду, не повезло Месси и сборной Аргентины, не повезло сборной Бразилии с Неймаром», — сказал Метшин.

«Поэтому сегодня, желая победы сборной России по футболу, мы начинаем рисовать капитана сборной Хорватии Модрича. Надеемся, эта традиция продолжится, и наша сборная обязательно победит», — сказал мэр с серьезным лицом, вызвав смех в зале. («Спорт Бизнес Online»).

16:00 — Болельщицы и болельщики сборной России очень любят вратаря Игоря Акинфеев, особенно после серии пенальти с Испанией, в которой он показал себя настоящим героем!

15:40 — Стали известны составы команд в другом четвертьфинале Швеция — Англия, который начнется в 17:00 в Самаре.

15:30 — Трехкратный обладатель Кубка Стэнли хоккеист Евгений Малкин, выступающий за «Питтсбург», тоже спешит на матч. Да еще и вместе с друзьями. Все готовы поболеть за Россию.

15:30 — Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прибыла в Сочи. Всего на стадионе «Фишт» хорватов поддержат 6 тысяч болельщиков. Арена вмещает 48 000 человек. Планирует посетить матч и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

15:10 — Накануне игры с хорватами главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о критике в адрес команды: «Когда тебя хвалят – это очень плохо. Единственное, критика должна быть конструктивной, а не оскорбительной».

14:45 — Сборную России поддержали шаманы Бурятии. Перед матчем с Хорватией они задобрили духов, чтобы те помогли российской команде. Ритуал подразумевает окропление земли молоком.

13:40 — Лука Модрич оценил игру сборной России по ходу чемпионата мира, а также заявил о перспективах своей национальной команды в преддверии четвертьфинала: «Сборная России является командой-хозяйкой турнира. Это очень сильная команда, которая усердно работает и борется. Она доказала это в матче с Испанией, в котором являлась аутсайдером с небольшими шансами на победу. В итоге при поддержке своих болельщиков Россия выжила в серии пенальти. Эта команда много двигается и борется, за что и была вознаграждена. Никто не ожидал увидеть сборную России в четвертьфинале. Она этого заслужила.

Хорватии предстоит сложный матч. Нам нужно сыграть гораздо лучше, чем в прошлой игре с Данией. Уверен, что у нас это получится. Верю, что это не конец для сборной Хорватии, а также в то, что мы способны на большее» (пресс-служба ФИФА).

13:24 — Напомним, сборная России с Хорватией сыграет в красных футболках! Вратарь — в синем. До этого с Саудовской Аравией и Египтом наша команда играла в красных футболках, с Уругваем и Испанией — в белых.

12:15 — сборная России обратилась к своим болельщикам накануне четвертьфинала ЧМ-2018 против Хорватии.

«Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на ЧМ и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы все и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим», — такое сообщение появилось в официальном твиттере национальной команды.

Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на @FIFAWorldCup и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы всё и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим ❤️#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/ObeM84QIQc — Сборная России (@TeamRussia) July 6, 2018

12:10 — Сборная России по пути к четвертьфиналу сыграла четыре матча. На групповом этапе: дважды победила Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1) и уступила Уругваю (0:3). В первом раунде плей-офф, в 1/8 финала, сыграв в основное время матча с Испанией, одолела ее в серии пенальти 4:3.

Календарь и результаты матчей чемпионата мира-2018

11:20 – О настрое россиян перед встречей с хорватами высказался защитник сборной России Илья Кутепов: «Хотим пройти как можно дальше. Аппетит приходит во время еды. Когда играли в группе, выиграли первый матч, затем второй, решили задачу выхода из группы. Потом Испания, но хочется дальше. Испанию прошли, дальше Хорватия, но вновь хочется идти вперед. Аппетит приходит во время еды — эта фраза очень кстати. С каждой победой хочется большего» (пресс-служба ФИФА).

11:15 – Защитник сборной Хорватии Дарио Срна поделился мыслями о предстоящем матче: «Думаю, играть с Россией будет немного сложнее, чем с Данией, так как русские являются хозяевами турнира. Они уже являются национальными героями. Они играли перед полным стадионом и выбили с турнира Испанию, поэтому я считаю, что Россия — авторитетная команда, которую следует уважать. Но если смотреть на индивидуальное мастерство игроков, Хорватия превосходит Россию на 90 процентов» ( 24sata).

Фото: Сергей Дроняев

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