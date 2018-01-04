ЧМ-2018. 1/4 финала. Англия одолела Швецию, и вышла в полуфинал мундиаля

Англия победила Швецию. И в первые за долгое время сыграет в полуфинале ЧМ.

ЧМ-2018. 1/4 финала

ШВЕЦИЯ — АНГЛИЯ — 0:2 (0:1)

Самара. 7 июля.

Стадион «Самара Арена». 41970 зрителей.

Судья: Бьорн Куйперс (Нидерланды).

Швеция: Ольсен, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Крафт ( Янссон, 85), Ларссон, Экдаль, Классон, Форсберг (Ольссон, 65), Берг, Тойвонен (Гвидетти, 65).

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Янг, Лингард, Хендерсон (Дайер, 85), Алли (Делф, 77), Стерлинг (Рэшфорд, 90), Кейн.

Голы: 0:1 — Магуайр (30), 0:2 — Алли (59).

Предупреждения: Магуайр (87), Гвидетти (88), Ларссон (90).

7 (3) удары (в створ) 12 (2)

10 фолы 7

1 угловые 6

2 офсайды 1

43 % владения мячом 57

В этом матче открыла счет сборная Англии. После подачи углового, Магуайр продавив Форсберга, отправил мяч в сетку ворот шведов. Англичане могли удвоить свое преимущество до перерыва, но Стерлинг не реализовал выход один на один. Однако полузащитник сумел исправиться во втором тайме, соорудив второй гол «Трех львов». Он выполнил навесную передачу в штрафную, которую замкнул Алли. У Швеции были моменты, чтобы забить, но пробить великолепного Пикфорда у них не получилось. Таким образом, англичане впервые с 1990 года вышли в полуфинал ЧМ.

Фото: FIFA

Источник: Еженедельник «Футбол»