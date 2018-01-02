ЧМ-2018. 1/2 финала. Франция вышла в финал мундиаля, одолев Бельгию

Автор: Михаил Серебряков 0

франция

Франция победила Бельгию. И в 3 раз в своей истории вышла в финал ЧМ.

ЧМ-2018. 1/2 финала
ФРАНЦИЯ — БЕЛЬГИЯ  1:0 (0:0)
Санкт-Петербург. 10 июля. 
Стадион «Санкт-Петербург». 64286 зрителей.
Судья: Андрес Кунья (Уругвай).
Франция: Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Погба, Канте, Матюиди (Толиссо, 86), Гризманн, Мбаппе, Жиру (Н’Зонзи, 85).
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Шадли (Батшуайи, 90), Феллайни (Феррейра-Карраско, 80), Витсель, Дембеле (Мертенс, 60), Азар, Де Брюйне, Лукаку.
Гол: 1:0 — Юмтити (51).
Предупреждения: Азар (63), Алдервейрелд (71), Канте (87), Мбаппе (90), Вертонген (90).

19 (5) удары (в створ) 9 (3)
6 фолы 16
4 угловые 5
офсайды 1
40 % владения мячом 60

Этот матч стал украшением мундиаля. Обе команды были достойны выйти в финал чемпионата мира. И Франция, и Бельгия продемонстрировала в этой встрече атакующий футбол. Но счет был открыт только во втором тайме. Гризманн выполнил подачу с углового, и Юмтити продавив Феллайни, вколотил мяч в сетку! И не смотря на большое количество голевых моментов у обеих команд, зрители больше голов не увидели. И сборная Франции вышла в финал ЧМ спустя 12 лет!

Фото: FIFA
Источник: Еженедельник «Футбол»

 

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