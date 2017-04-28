Член аудиторского комитета ФИФА признался в получении взятки

Член надзорного и аудиторского комитета ФИФА Ричард Лай из Гуама признал вину по получению взятки. Ситуация произошла в 2001 году.

В четверг Лай, являющийся с 2001 года президентом Федерации футбола Гуама, подтвердил, что получил 1 миллион долларов в качестве взятки за участие в деле, связанном с выборами и влияния среди членов ФИФА.

Азиатская конфедерация футбола объявила, что Лай временно отстранен до завершения следствия.

Отметим, что в результате расследований американских спецслужб уже более 40 лицам и маркетинговым агентствам, связанных с футболом, с 2015 года были выдвинуты обвинения.

Фото: Global Look Press

Источник: AP