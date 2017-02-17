Чилийские фанаты выйдут на демонстрацию против дальнейшей карьеры Алексиса Санчеса в «Арсенале»

Чилийские фанаты выйдут на демонстрацию, чтобы выразить свое недовольство пребыванием нападающего Алексиса Санчеса в «Арсенале». На днях англичане потерпели крупное поражение в Лиге чемпионов от «Баварии» (5:1).

Встреча болельщиков была организована в Фейсбуке, на нее уже подписались более 5 000 человек, которые 1 марта собираются выйти на улицы Сантьяго – родного города Санчеса.

«Чилийские фанаты устали наблюдать за тем, как одна из наших звезд в одиночку пытается тащить «Арсенал».

Мы не хотим, чтобы он отправился в «Реал» или вернулся в «Барселону». Правда заключается в том, что нам, черт побери, все равно, где именно он будет играть – мы просто хотим видеть, как он бьется на поле вместе 10 другими игроками, а не тащит все на своих плечах в одиночку», — написано в описании встречи на Фейсбуке.

Текущий контракт Санчеса с клубом истекает через полтора года. Ранее сообщалось, что чилиец может присоединиться к своему другу по сборной Артуру Видалю, выступающему за «Баварию».

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports