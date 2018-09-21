Черная полоса Глушакова, поражение «Спартака» и ничья «Зенита» в еврокубках. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 сентября.

1. «Краснодар» стартовал с победы в Турции, «Спартак» проиграл «Рапиду», «Зенит» сыграл вничью с «Копенгагеном»

Наши клубы в 1-м туре Лиги Европы.

2. РФС планирует реформировать молодежное первенство

На 25 сентября назначено заседание комитета профессионального футбола.

3. Жена Дениса Глушакова: «В начале августа Денис избил меня прямо на улице»

Ранее супруга хавбека застукала его в сауне с подругой детства, после чего подала на развод.

4. «Барселона» интересуется хавбеком «Лилля» Николя Пепе

23-летний игрок заинтересовал технического секретаря «Барсы» Эрика Абидаля.

5. На матчи ЛЧ ЦСКА реализовал 27 тысяч пакетов билетов

Домашние матчи ЛЧ армейцы проведут в «Лужниках».

Фото: Сергей Дроняев

Поделиться:

Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Жерар Пике

«Спартак» победил «Анжи», ЦСКА разошелся миром с «Енисеем», Жерар Пике прощается со сборной Испании. Главные новости дня

Клаудио Маркизио

«Оренбург» одержал третью победу подряд, Клаудио Маркизио прощается с «Ювентусом», Кевин де Брюйне пропустит три месяца. Главные новости дня

РПЛ. 7 тур. «Локомотив» — «Динамо» — 1:1. Москва. «РЖД Арена». 14 сентября 2018 г.

«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью, Владимир Габулов расторг контракт с «Брюгге», сборная Аргентины попалась на контрабанде. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 