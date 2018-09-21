Черная полоса Глушакова, поражение «Спартака» и ничья «Зенита» в еврокубках. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 сентября.
1. «Краснодар» стартовал с победы в Турции, «Спартак» проиграл «Рапиду», «Зенит» сыграл вничью с «Копенгагеном»
Наши клубы в 1-м туре Лиги Европы.
2. РФС планирует реформировать молодежное первенство
На 25 сентября назначено заседание комитета профессионального футбола.
3. Жена Дениса Глушакова: «В начале августа Денис избил меня прямо на улице»
Ранее супруга хавбека застукала его в сауне с подругой детства, после чего подала на развод.
4. «Барселона» интересуется хавбеком «Лилля» Николя Пепе
23-летний игрок заинтересовал технического секретаря «Барсы» Эрика Абидаля.
5. На матчи ЛЧ ЦСКА реализовал 27 тысяч пакетов билетов
Домашние матчи ЛЧ армейцы проведут в «Лужниках».
Фото: Сергей Дроняев