Черная полоса Глушакова, поражение «Спартака» и ничья «Зенита» в еврокубках. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 сентября.

1. «Краснодар» стартовал с победы в Турции, «Спартак» проиграл «Рапиду», «Зенит» сыграл вничью с «Копенгагеном»

Наши клубы в 1-м туре Лиги Европы.

2. РФС планирует реформировать молодежное первенство

На 25 сентября назначено заседание комитета профессионального футбола.

3. Жена Дениса Глушакова: «В начале августа Денис избил меня прямо на улице»

Ранее супруга хавбека застукала его в сауне с подругой детства, после чего подала на развод.

4. «Барселона» интересуется хавбеком «Лилля» Николя Пепе

23-летний игрок заинтересовал технического секретаря «Барсы» Эрика Абидаля.

5. На матчи ЛЧ ЦСКА реализовал 27 тысяч пакетов билетов

Домашние матчи ЛЧ армейцы проведут в «Лужниках».

Фото: Сергей Дроняев

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