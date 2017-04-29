«Динамо» досрочно стало чемпионом ФНЛ

Московское «Динамо» стало обладателем золотых медалей первенства ФНЛ. «Динамовцы» играли в Краснодаре с «Кубанью» и победили с минимальным счетом.

В самом конце второго тайма защитник Иван Темников, который вышел на замену после перерыва, забил победный гол позволивший «Динамо» досрочно стать победителем ФНЛ.

«Тосно», в свою очередь, на домашнем стадионе сыграло вничью со «Спартаком-2».

Для Ивана Темникова этот гол стал седьмым в текущем сезоне.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол».