«Динамо» досрочно стало чемпионом ФНЛ

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Динамо

Московское «Динамо» стало обладателем золотых медалей первенства ФНЛ. «Динамовцы» играли в Краснодаре с «Кубанью» и победили с минимальным счетом.

В самом конце второго тайма защитник Иван Темников, который вышел на замену после перерыва, забил победный гол позволивший «Динамо» досрочно стать победителем ФНЛ.

«Тосно», в свою очередь, на домашнем стадионе сыграло вничью со «Спартаком-2».

Для Ивана Темникова этот гол стал седьмым в текущем сезоне.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол».

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