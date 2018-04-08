Чемпионство «Баварии», отставка Михаила Галактионова. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Бавария

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 7 апреля.

1. Премьер-лига. 25-й тур. «Амкар» обыграл «СКА-Хабаровск», «Рубин» выиграл у «Ахмата», «Краснодар» отобрал очки у «Зенита» на последних минутах, «Арсенал» выиграл у «Уфы» в Туле.

2. Михаил Галактионов покинул «Ахмат».

3. «Бавария» выиграла чемпионат Германии в 6-й раз подряд.

Мюнхенцы завоевали чемпионский титул в 28-й раз в истории.

4. Президент «Спортинга» отстранил половину игроков команды за несогласие с критикой.

Всем провинившимся запретили посещать территорию клуба.

5. Скончался игрок «Гавра» Самба Диоп.

6. Лучшие тексты недели: интервью Семака и Глеба, амбиции Трампа и Саввиди.

Фото: Global Look Press

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