«Челси» заменит Косту Моратой или Лукаку

В «Челси» готовы к расставанию с нападающим Диего Костой. Альтернативой испанскому форварду считаются Альваро Мората и Ромелу Лукаку.

Антонио Конте определился с игроками, которые заменят в команде Диего Косту в случае его ухода. Главная трансферная цель лондонцев – форвард «Реала» Альваро Мората, у которого нет стабильного места в стартовом составе мадридцев. Испанец уже плодотворно выступал под руководством Конте в «Ювентусе».

Если вариант с Моратой сорвется, то альтернативой будет нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку, выступавший за «Челси» с 2011-го по 2014 год.

Напомним, Диего Коста поссорился с Антонио Конте и не попал в заявку на матч против «Лестера». Также, по имеющейся информации, форвард имеет на руках многомиллионное предложение из Китая.

С 14 голами Коста возглавляет список бомбардиров АПЛ-2016/17.