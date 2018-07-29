«Челси» заинтересован в приобретении Аарона Рэмзи

Автор: Андрей Синельщиков 0

«Челси» планирует укрепить среднюю линию полузащитником «Арсенала» Аароном Рэмзи. «Аристократы» готовы приобрести валлийского полузащитника за 34 миллиона евро.

Ранее наставник «канониров» Унаи Эмери выразил надежду, что команде удастся сохранить валлийского футболиста.

27-летний Рэмзи перешёл в «Арсенал» в 2008 году из «Кардифф Сити». За 10 лет в составе «Арсенала» полузащитник трижды выигрывал Кубок Англии.

В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги Рэмзи принял участие в 24 играх, забив семь голов и отдав восемь результативных передач. Действующий контракт Рэмзи истекает летом 2019 года.

Фото: Global Look Press;
Источник: Sky Sports

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