«Челси» хочет купить Янника Феррейра-Карраско за 86 миллионов фунтов

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Карраско

Янник Ферейра-Карраско попал в сферу интересов лондонского «Челси». По информации СМИ, «синие» готовы предложить 86 миллионов фунтов стерлингов.

В летнее трансферное окно лондонский клуб предпримет попытки подписать бельгийского полузащитника за 86 миллионов фунтов. Отметим, что Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро (26 миллионов фунтов).

Осенью футболист продлил контракт с мадридским «Атлетико» клубом до 2022-го года.

В текущем сезоне Карраско забил 6 мячей и отдал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror.co.uk 

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Никита Пронин

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