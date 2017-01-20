«Челси» хочет купить Кристиана Бентеке

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Кристиан Бентеке

Бельгийский нападающий Кристиан Бентеке может стать заменой Диего Косте в «Челси». В настоящий момент игрок выступает за «Кристал Пэлас».

Ранее сообщалось, что испанец конфликтует с главным тренером Антонио Конте и летом может отправиться в Китай.

Новый рулевой «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс намерен удержать одного из своих лидеров в команде, но «Челси» готов к решительным шагам и в январе может сделать официальное предложение по трансферу 26-летнего игрока.

В текущем сезоне Бентеке сыграл 19 матчей за свой клуб, забил восемь мячей и отдал один голевой пас.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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