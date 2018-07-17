«Челси» включился в борьбу за Сергея Милинкович-Савича

Полузащитник римского «Лацио» и сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич продолжает привлекать внимание европейских клубов. Одним из претендентов на серба является «Челси».

Новый главный тренер синих Маурицио Сарри хорошо знаком со способностями Милинкович-Савича по временам работы в итальянской Серии А, где он руководил «Наполи», и хочет видеть серба в своей команде.

Основными конкурентами «Челси» в борьбе за Милинкович-Савича считаются «Манчестер Юнайтед» и «Реал», который, по информации СМИ, готов потратить € 155 млн на приобретение хавбека.

Также ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересованы «Барселона» и «Ювентус».

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere dello Sport