«Челси» уволил Антонио Конте

Автор: Евгений Морозов 0

Антонио Конте

Главный тренер «Челси» Антонио Конте был уволен со своего поста. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Вместе с 48-летним итальянским специалистом тренерский штаб команды покинули его помощники. Ранее сообщалось, что новым главным тренером лондонской команды станет экс-наставник «Наполи» Маурицио Сарри.

Конте возглавил «Челси» в 2016 году. В сезоне-2016/17 специалист вместе с командой добился победы в английской Премьер-лиге, а ещё через год выиграл Кубок Англии. В минувшем сезоне чемпионата страны «Челси» занял пятое место.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sport Italia

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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