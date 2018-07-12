«Челси» уволил Антонио Конте

Главный тренер «Челси» Антонио Конте был уволен со своего поста. Об этом сообщают итальянские СМИ.



Вместе с 48-летним итальянским специалистом тренерский штаб команды покинули его помощники. Ранее сообщалось, что новым главным тренером лондонской команды станет экс-наставник «Наполи» Маурицио Сарри.

Конте возглавил «Челси» в 2016 году. В сезоне-2016/17 специалист вместе с командой добился победы в английской Премьер-лиге, а ещё через год выиграл Кубок Англии. В минувшем сезоне чемпионата страны «Челси» занял пятое место.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia