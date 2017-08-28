«Челси» согласовал с «Арсеналом» трансфер Окслейд-Чемберлена за 35 млн фунтов

Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен стал ближе к переходу в «Челси». Клубы согласовали сумму компенсации за трансфер 24-летнего воспитанника «Саутгемптона».
Она оценивается в 35 миллионов фунтов
Окслейд-Чемберлен находится в расположении сборной Англии, где может пройти значительная часть его медицинского обследования для перехода в «Челси».
Ранее Окслейд-Чемберлен отклонил предложение «Арсенала» о продлении контракта. Также сообщалось, что он может оказаться в «Ливерпуле» или «Манчестер Сити».
Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports