«Челси» разрешил Диего Косте не приезжать на начало предсезонки и ведет переговоры с «Атлетико»

Нападающий Диего Коста не останется в «Челси». Игрок по разрешению клуба не прибыл на первый день предсезонной подготовки в Лондоне.

«Челси» ведет переговоры по трансферу Косты с «Атлетико». Англичане остались не удовлетворены предложением испанцев в размере 26 миллионов фунтов, но продолжают переговоры в надежде найти компромисс.

Футболист не останется в «Челси». Резко ухудшившиеся отношения с главным тренером лондонцев Антонио Конте не способствуют возвращению Косты в состав.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian