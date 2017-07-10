«Челси» разрешил Диего Косте не приезжать на начало предсезонки и ведет переговоры с «Атлетико»

Автор: Евгений Морозов 0

Диего Коста

Нападающий Диего Коста не останется в «Челси». Игрок по разрешению клуба не прибыл на первый день предсезонной подготовки в Лондоне.

«Челси» ведет переговоры по трансферу Косты с «Атлетико». Англичане остались не удовлетворены предложением испанцев в размере 26 миллионов фунтов, но продолжают переговоры в надежде найти компромисс.

Футболист не останется в «Челси». Резко ухудшившиеся отношения с главным тренером лондонцев Антонио Конте не способствуют возвращению Косты в состав.

Фото: Global Look Press
Источник: The Guardian

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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