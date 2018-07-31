«Челси» проводит переговоры с хавбеком «Интера» Матиасом Весино

Автор: Андрей Синельщиков 0

Лондонский клуб намерен приобрести 26-летнего хавбека в ближайшее время. Руководство «нерадзурри» в свою очередь хочет получить за продажу уругвайского защитника 32 миллиона фунтов.

26-летний Весино уже играл под руководством действующего тренера «аристократов» Маурицио Сарри в «Эмполи». В прошедшем сезоне итальянской серии А Весино принял участие в 29 матчах, и забил три гола.

Ранее «Челси» оформил трансфер Жоржиньо из «Наполи», а также приобрел вратаря Роба Грина на правах свободного агента.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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