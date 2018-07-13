«Челси» прощается с Конте и подписывает Игуаина, Сери перешел в «Фулхэм». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Гонсало Игуаин

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 12 июля.

1. Иван Перишич прошел МРТ.

В сборной Хорватии надеются, что он сыграет в финале.

2. Гонсало Игуаин дал согласие на переход в «Челси».

Бьянконери рассчитывают выручить с продажи форварда не менее 55 млн евро.

3. «Челси» уволил Антонио Конте.

Вместе с 48-летним итальянским специалистом тренерский штаб команды покинули его помощники.

4. Хавбек «Ниццы» Жан-Микаэль Сери перешел в «Фулхэм».

26-летний ивуарицец подписал с лондонским клубом контракт на 4 года с опцией продления еще на год.

5. «Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах по трансферу Гарета Бэйла.

В понедельник Бэйл проведет встречу с главным тренером «Реала» Хуленом Лопетеги.

Фото: Global Look Press

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