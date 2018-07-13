«Челси» прощается с Конте и подписывает Игуаина, Сери перешел в «Фулхэм». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 12 июля.
1. Иван Перишич прошел МРТ.
В сборной Хорватии надеются, что он сыграет в финале.
2. Гонсало Игуаин дал согласие на переход в «Челси».
Бьянконери рассчитывают выручить с продажи форварда не менее 55 млн евро.
3. «Челси» уволил Антонио Конте.
Вместе с 48-летним итальянским специалистом тренерский штаб команды покинули его помощники.
4. Хавбек «Ниццы» Жан-Микаэль Сери перешел в «Фулхэм».
26-летний ивуарицец подписал с лондонским клубом контракт на 4 года с опцией продления еще на год.
5. «Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах по трансферу Гарета Бэйла.
В понедельник Бэйл проведет встречу с главным тренером «Реала» Хуленом Лопетеги.
Фото: Global Look Press