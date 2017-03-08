«Челси» продлит контракт с Антонио Конте в ближайшие дни

Главный тренер «Челси» Антонио Конте близок к продлению контракта с лондонским клубом. В скором времени итальянец подпишет новое соглашение с англичанами.
Ранее сообщили, что «Интер» готов сделать внушительное предложение итальянскому специалисту, чтобы тот покинул «Челси» по окончании сезона и возглавил итальянский клуб.
Также сам Конте недавно рассказал, что его семья, которая осталась в Италии, скучает по нему. Однако ожидается, что они переедут в Лондон в начале следующего сезона.
Новый контракт между «Челси» и Конте будет подписан до начала матча Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед», который состоится 13 марта.
Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports