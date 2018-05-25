«Челси» предложит за нападающего «Интера» Мауро Икарди £ 35 млн и Альваро Морату

Лондонский «Челси» заинтересован в приобретении нападающего «Интера» Мауро Икарди, Руководство лондонского клуба готово предложить за капитана миланского клуба £ 35 млн и испанского нападающего Альваро Морату.

По информации английских СМИ, вероятность сделки довольно высока, так как «Челси» намерен провести глобальную перестройку в команде.

Аргентинский нападающий провел в этом сезоне 34 матча в Серии А и стал лучшим бомбардиром с 29 голами. Мората 31 раз выходил на поле в английской Премьер-лиге и отметился 11 голами.

Стоит отметить, что Икарди не попал в расширенный список сборной Аргентины на предстоящий чемпионат мира в России.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN