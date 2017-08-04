«Челси» предложит 50 миллионов фунтов за игрока «Саутгемптона»

Защитник «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк стал трансферной целью «Челси». «Синие» готовы сделать предметное предложение.

Главный тренер лондонцев Антонио Конте еще в январе заявил руководству клуба о необходимости приобретения 26-летнего голландца, и теперь «Челси» готов составить конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за игрока. Чемпион Англии предложит 50 миллионов фунтов за 26-летнего голландца, несмотря на нежелание «Саутгемптона» расставаться с ван Дейком этим летом. В «Челси» надеются, что смогут оформить сделку до старта сезона в премьер-лиге.

В прошлом сезоне Вирджил ван Дейк провел за «святых» 21 матч в АПЛ и забил один гол.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»