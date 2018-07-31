«Челси» предложил новый контракт Нголо Канте с повышением зарплаты

Автор: Андрей Синельщиков 0

Руководство «Челси» намерено сохранить у себя 27-летнего опорного полузащитника. Ранее было сообщено об интересе к французу со стороны ПСЖ, однако Канте отменил запланированную на прошлой неделе встречу.

Лондонский клуб уже предложил 27-летнему игроку новый контракт на 5 лет с зарплатой в 290 тысяч фунтов в неделю, тем самым рассчитывая на удержание игрока в Лондоне. При успешном договоре Канте с руководством «синих» полузащитник станет самым высокооплачиваемым игроком в команде.

Нголо Канте выступает за «Челси» с 2016 года, с которым стал чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии. Предыдущим клубом опорного полузащитника был «Лестер», с которым Канте также становился чемпионом Англии.

Фото: Global Look Press
Источник: The Times

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

N’Golo Kanté

Нголо Канте может перейти в «Реал», «Барселону» или «ПСЖ»

Нголо Канте отменил встречу с руководством ПСЖ и хочет остаться в «Челси»

Чемпионат мира по футболу. 1/2 финала. Франция — Бельгия — 1:0. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 10 июля 2018 г.

Месут Озил завершил карьеру в сборной Германии, «Челси» нацелился на игрока «МЮ», Витсель готов вернуться в Европу. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 