«Челси» предложил новый контракт Нголо Канте с повышением зарплаты

Руководство «Челси» намерено сохранить у себя 27-летнего опорного полузащитника. Ранее было сообщено об интересе к французу со стороны ПСЖ, однако Канте отменил запланированную на прошлой неделе встречу.

Лондонский клуб уже предложил 27-летнему игроку новый контракт на 5 лет с зарплатой в 290 тысяч фунтов в неделю, тем самым рассчитывая на удержание игрока в Лондоне. При успешном договоре Канте с руководством «синих» полузащитник станет самым высокооплачиваемым игроком в команде.

Нголо Канте выступает за «Челси» с 2016 года, с которым стал чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии. Предыдущим клубом опорного полузащитника был «Лестер», с которым Канте также становился чемпионом Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times