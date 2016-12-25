«Челси» поспорит с «Ливерпулем» за Джо Харта

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт может продолжить карьеру в «Челси» или «Ливерпуле».  Сейчас игрок на  правах аренды выступает за итальянский «Торино».

По информации источника, оба клуба намерены укрепить вратарскую линию и готовы приобрести 29-летнего англичанина во время летнего трансферного окна.

Напомним, ранее сообщалось, что «горожане» не планируют возвращать футболиста из аренды и намерены его продать. В нынешнем сезоне Харт провел за «Торино» в Серии А 16 матчей, в которых пропустил 10 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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