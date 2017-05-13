«Челси» получит рекордные призовые за победу в АПЛ

Автор: Евгений Морозов 0

За чемпионское звание «Челси» получит в этом году 150 миллионов фунтов стерлингов призовых. Этот показатель является максимальным за все время существования лиги.

Лондонский клуб станет первым чемпионом, который получит выгоду от последней сделки по реализации телевизионных прав общей стоимостью более 8 миллиардов фунтов стерлингов для всех клубов английской Премьер-лиги.

Напомним, что в пятницу команда Антонио Конте обыграла «Вест Бромвич» со счетом 1:0, чем гарантировала себе досрочно чемпионское звание.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror.co.uk

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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