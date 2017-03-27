«Челси» подпишет Тьемуэ Бакайоко из «Монако»

Полузащитник «Монако» и сборной Франции Тьемуе Бакайоко близок к переходу в «Челси». Переговоры находятся в решающей стадии.

Сообщается, что лондонцы достигли договоренности с французским клубом. Трансфер 22-летнего хавбека обойдется синим в 40 миллионов евро.

В «Монако» Тьемуе Бакайоко перешел из «Ренна» в июле 2014 года за 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Бакайоко отыграл 41 матч за «Монако» во всех турнирах. На его счету три гола и одна передача.

Фото: Global Look Press

Источник: tuttomercatoweb