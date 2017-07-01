«Челси» подписал контракт с Вилли Кабальеро

Автор: Евгений Морозов 0

Бывший вратарь английского «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро стал футболистом «Челси». Голкипер стал «пенсионером» на правах свободного агента.

Длительность подписанного контракта на данный момент неизвестна.

В приходе южноамериканца был заинтересован лично главный тренер клуба Антонио Конте.

«Мне приятно стать частью чемпиона Англии. Жду знакомства с новыми партнерами и надеюсь помочь команде достичь всех намеченных целей», – заявил Кабальеро.

Став игроком «Манчестер Сити» в 2014 году, вратарь провел в минувшем сезоне АПЛ 17 матчей и пропустил 12 голов. До переезда на Туманный Альбион аргентинец защищал ворота испанской «Малаги».

Фото: Global Look Press
Источник:  ФК «Челси»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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