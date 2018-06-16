«Челси» переключится на Лорана Блана, если переговоры с Маурицио Сарри сорвутся

«Челси» в ближайшее время окончательно определится с именем главного тренера команды. Лондонский клуб выбирает между двух кандидатов.

Как сообщают итальянские СМИ, «синие» близки к соглашению с Маурицио Сарри, о чем ранее уже появлялась информация в прессе. При этом не исключен вариант, при котором команду возглавит бывший наставник «Пари Сен-Жермен»Лоран Блан.

Нынешний главный тренер «Челси» Антонио Конте, как ожидается, покинет свой пост, несмотря на появлявшиеся ранее сообщения о решении руководства лондонского клуба оставить итальянского специалиста на его посту.

Ранее СМИ сообщали, что «Челси» достиг принципиального соглашения с Сарри и объявит о заключении контракта в ближайшие несколько дней.

Фото: Global Look Press

Источник: Il Matino