«Челси» может рассмотреть кандидатуру молодого перспективного тренера

«Челси» может пересмотреть клубный подход к выбору нового главного тренера. Антонио Конте, возглавляющий лондонскую команду, вероятно, по завершении сезона покинет Лондон.

Владелец «Челси» Роман Абрамович и его советники рассматривают различные варианты.

В частности, упоминались бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике, Массимилиано Аллегри, возглавляющий «Ювентус», Маурицио Сарри из «Наполи» и тренер «Монако» Леонарду Жардим.

Но ряд советников предлагают Абрамовичу свежий подход к выбору нового главного тренера – сделать ставку на специалиста с прицелом на будущее, а не на тренера с большим именем.

Среди вариантов называются Эусебио Ди Франческо («Рома»), Юлиан Нагельсманн («Хоффенхайм») и Дэвид Вагнер («Хаддерсфилд»).

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph