«Челси» может приобрести Крэйга Гордона, Диего Лопеса или Муслеру в случае ухода Асмира Беговича

В «Челси» не уверены, что голкипер Асмир Бегович останется в лондонском клубе. Команда ищет кандидатов на роль второго вратаря.

«Челси» рассматривает в качестве возможных вариантов Крэйга Гордона («Селтик»), Диего Лопеса («Эспаньол») и Фернандо Муслеру («Галатасарай»).

«Синие» уже отклонили предложение «Борнмута» по Беговичу в размере 10 миллионов фунтов, однако ждут, что команда Эдди Хау сделает еще одно предложение. Лондонцы готовы отпустить боснийца, если смогут в ближайшую неделю согласовать трансфер замены для него.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph