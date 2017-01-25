«Челси» может приобрести Крэйга Гордона, Диего Лопеса или Муслеру в случае ухода Асмира Беговича

В «Челси» не уверены, что голкипер Асмир Бегович останется в лондонском клубе. Команда ищет кандидатов на роль второго вратаря.
«Челси» рассматривает в качестве возможных вариантов Крэйга Гордона («Селтик»), Диего Лопеса («Эспаньол») и Фернандо Муслеру («Галатасарай»).
«Синие» уже отклонили предложение «Борнмута» по Беговичу в размере 10 миллионов фунтов, однако ждут, что команда Эдди Хау сделает еще одно предложение. Лондонцы готовы отпустить боснийца, если смогут в ближайшую неделю согласовать трансфер замены для него.
Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph