«Челси» может пригласить Массимилиано Аллегри на пост главного тренера

Руководство «Челси» рассматривает приглашение наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри на пост главного тренера. Об этом сообщают ряд английских СМИ.

По информации издания, синим по-прежнему не удаётся договориться с бывшим тренером «Барселоны» Луисом Энрике о летнем назначении, в связи с чем руководство начало поиск альтернативных вариантов. Одной из опций стал наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, контракт которого с бьянконери действует до лета 2020 года.

Как ожидается, нынешний главный тренер «Челси» Антонио Конте покинет свой пост по окончании сезона. Команда занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и на 8 очков отстаёт от 4-й строчки, позволяющей принять участие в розыгрыше Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Star