«Челси» может летом потратить более 200 млн фунтов

Автор: Лидия Дидык 0

Челси

Руководство «Челси» намерено провести серьезную трансферную кампанию в межсезонье. На приобретение новых футболистов может быть потрачено более 200 миллионов фунтов.

Лондонский клуб рассчитывает усилить все линии.

В шорт-лист «Челси» входят форварды Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»), хавбек Тьемуэ Бакайоко («Монако») и защитник Виргил ван Дейк(«Саутгемптон»).

После победы в АПЛ «Челси» готов сделать Конте самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба.

Фото: Global Look Press
Источник: The Guardian

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