«Челси» интересуется Яном Облаком

Автор: Никита Поляков 0 Comments

Ян Облак

«Челси» заинтересован в покупке голкипера «Атлетико» Яна Облака. Руководство лондонского клуба желает приобрести словенского вратаря в качестве сменщика Тибо Куртуа, или же на тот случай, если бельгиец решит перейти в «Реал».

На данный момент Облак не играет из-за травмы, полученной 12 декабря в матче с «Вильярреалом». На восстановление футболиста может уйти от трех до четырех месяцев.

Напомним, что в нынешнем сезоне Ян Облак провел в футболке «матрасников» 21 матч во всех турнирах, в 12 из которых оставил свои ворота в неприкосновенности.

Фото: Global Look Press
Источник: A Bola

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Никита Поляков

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