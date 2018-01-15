«Челси» интересуется Энди Кэрроллом

Антонио Конте недоволен линией атаки и планирует усилить ее. Форвард «Вест Хэма» рассматривается в качестве одного из кандидатов.

Сообщается, что «Челси» может арендовать 29-летнего Кэрролла на вторую половину сезона, заявив на Лигу чемпионов.

Основной нападающий «синих» Альваро Мората с середины ноября лишь дважды забил в Премьер-Лиге, а Миши Батшуайи не пользуется доверием тренера. Клуб рассматривает вариант с арендным обменом Батшуайи на Кэрролла.

В текущем сезоне Энди Кэрролл принял участие в 12 матчах и забил 2 мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian

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